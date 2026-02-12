Китайські вчені показали дешеву заміну літієвим акумуляторам: що це (фото)

Дослідники показали нову конструкцію натрій-сірчаної батареї. Технологія обіцяє перевершити літій-іонні аналоги за дешевизною, безпекою і щільністю енергії.

Результати, опубліковані в журналі Nature, описують створення батареї з архітектурою без анода, здатної працювати за кімнатної температури, пише Tech Xplore.

У чому прорив?

Раніше натрій-сірчані АКБ мали серйозні обмеження: вони видавали низьку напругу (менше 1,6 В) і вимагали використання металевого натрію в небезпечних кількостях. Вчені відкрили складну хімічну реакцію, яка підвищила розрядну напругу до значних 3,6 В.

Секрет криється в новому складі електроліту на основі хлоралюмінату і добавки диціанаміду натрію (NaDCA). Рішення дало змогу відмовитися від класичного анода (використовується просто алюмінієва фольга) і запустити ефективну реакцію сірки.

Рекордні характеристики

Показники нової батареї вражають навіть на тлі сучасних флагманів: Щільність енергії досягає 2021 Вт-год/кг (при використанні каталізатора Bi-COF). Для порівняння: найкращі літієві батареї сьогодні видають близько 300-500 Вт-год/кг. Щільність потужності склала 23 773 Вт/кг.

Найголовніша перевага — ціна. Дослідники оцінюють вартість зберігання енергії в $5,03 за кВт-год. Це в десятки разів дешевше, ніж у наявних натрієвих і літієвих аналогів.

Традиційний органічний електроліт легко запалюється, а новий аналог NaDCA стійкий до вогню Фото: Tech Xplore

На відміну від літій-іонних батарей, які використовують горючий рідкий електроліт і можуть спалахнути при пошкодженні, нова розробка виявилася стійкішою. Під час тестів комірку розрізали на повітрі, але вона не вибухнула і не загорілася. Ба більше, пошкоджена батарея продовжувала живити світлодіодну лампу ще близько 20 хвилин без короткого замикання або теплового розгону. Електроліт при контакті з повітрям просто твердів.

Комерціалізація

Незважаючи на грандіозні перспективи, технологія поки що не готова до негайного масового виробництва. Головна проблема — корозійна активність електроліту, який складно зберігати і використовувати. Крім того, стабільність батареї на відкритому повітрі поки короткочасна.

Однак учені впевнені, що після доопрацювання ці акумулятори стануть передовим рішенням для зберігання енергії в електромережах і живлення переносної електроніки, знизивши залежність галузі від дорогого літію.

Раніше повідомлялося, які акумулятори працюють краще за всіх. Батареї, що перезаряджаються, мають вищу ймовірність саморозряду. Фахівці компанії Bluetti пояснили, які акумулятори є найнадійнішими для живлення побутової техніки та гаджетів.