В Китае все плохо: миллионов солнечных панелей недостаточно для перехода на чистую энергию

Китай не может отказаться от угля, и многочисленные солнечные фермы ситуацию не спасают. Аналитик Дэвид Фиклинг объяснил, почему это так.

Недавно Китайский электроэнергетический совет, торговая ассоциация энергетического сектора, опубликовала отчет, в котором говорится, что в 2026 году построят более 300 гигаватт мощностей по производству чистой электроэнергии. Однако потребление вырастет на 5-6%. Если сложить эти две цифры, получится проблема, пишет аналитик bloomberg.com Дэвид Фиклинг.

Все эти новые солнечные панели и ветряные турбины должны генерировать огромное количество чистой электроэнергии — более 400 гигаватт-часов, чего примерно достаточно для обеспечения электроэнергией Индонезии, Мексики или Саудовской Аравии. Почти в любой год до 2020 года этого было бы достаточно, чтобы покрыть весь рост собственного спроса на электроэнергию в Китае, но сейчас это не так, утверждает автор.

Китай едва поспевает за спросом на чистую энергию

В прошлом году Китай потребил примерно на треть больше электроэнергии из сети, чем в 2019 году. Даже при стремительном развитии возобновляемых источников энергии стране потребуется около 600 ГВтч, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию, прогнозируемый советом. Любой дефицит в конечном итоге покрывается угольными электростанциями КНР, на которые приходится почти одна шестая часть мировых выбросов углекислого газа.

Существуют альтернативы, способные заполнить этот пробел. В этом году планируется подключить 8 ядерных реакторов, что позволит добавить около 64 ГВт·ч. Возвращение к более дождливым условиям в бассейне Янцзы после череды засушливых лет может "выжать" еще 100 ГВт·ч. Маломасштабные солнечные электростанции, которые обычно не учитываются в прогнозах совета, легко могут добавить еще 100 ГВт·ч.

Китайская солнечная ферма на воде

Тем не менее, чтобы не использовать твердое топливо в энергосистеме в условиях ненасытной потребности в энергии, необходимо, чтобы многое сложилось удачно. Более того, стране сейчас необходимо не просто поддерживать стабильный уровень выработки электроэнергии на угле, но и быстро его сокращать. Чтобы достичь цели президента Си Цзиньпина по нулевым выбросам к 2060 году без неправдоподобных компенсаций или улавливания углерода, добыча угля должна сокращаться примерно на 150 ГВт·ч каждый год. В прошлом году она снизилась примерно на 100 ГВт·ч, но повторить этот успех будет сложнее по мере роста спроса на электроэнергию.

Около 50% электроэнергии производится за счет угля

Хотя потребление электроэнергии электромобилями и центрами обработки данных быстро растет — по данным совета, в прошлом году оно увеличилось на 49% и 17% соответственно, — картина по-прежнему формируется отраслями тяжелой промышленности, которые местные органы власти традиционно используют в качестве инструмента экономического управления.

Солнечная электростанция в КНР Фото: Скриншот

Рост спроса со стороны предприятий по обработке металлов, производству строительных материалов и химикатов в прошлом году составит около 50 тераватт-часов, что ненамного меньше, чем примерно 70 тераватт-часов увеличения потребления на каждый электромобиль и центр обработки данных в стране.

"У Китая уже есть энергосистема будущего. Проблема в том, что она используется крайне неэффективно. Если бы страна получала столько же электроэнергии из каждого киловатта ветровой и солнечной энергии, сколько США, она могла бы сократить выработку электроэнергии на основе ископаемого топлива примерно на треть. Если бы она получала вдвое меньший экономический рост из каждого киловатт-часа, чем Европейский союз, она могла бы сократить выработку электроэнергии вдвое. Если бы она делала и то, и другое, ископаемое топливо можно было бы полностью исключить из энергосистемы", — уверен аналитик.

