Аккумуляторы больше не нужны: новая солнечная батарея генерирует и накапливает энергию

Команда ученых из Нанкинского технологического университета в Китае создали солнечную окислительно-восстановительную батарею (SRFB), которая может одновременно собирать солнечный свет и хранить электроэнергию.

Новая солнечная батарея уже достигла эффективности преобразования солнечной энергии в электричество 4,2% в условиях имитации солнечного света. Об этом пишет pv magazine.

SRFB — это системы, сочетающие солнечный элемент с окислительно-восстановительной проточной батареей, что позволяет одновременно захватывать солнечный свет и накапливать химическую энергию. Они состоят из окислительно-восстановительных пар, известных как 2,6-DBEAQ и K4[Fe(CN)6], соединенных с одним тройным аморфно-кремниевым фотоэлектродом.

"Среди окислительно-восстановительных пар, используемых в однофазных резервуарах (SRFB), водные органические производные антрахинона получили признание как лучшие материалы для накопления энергии", — сказал автор исследования Ченю Хэ.

Принцип работы SRFB Фото: pv magazine

Чтобы проверить производительность новой SRFB, команда выполнила повторные циклы заряда-разряда после продувки электролитов аргоном для удаления растворенного кислорода. Перед измерениями электролиты продували аргоном в течение 30 минут для удаления растворенного кислорода.

Под ксеноновой лампой, имитирующей одно солнце, мощностью 100 милливатт (мВт) на квадратный сантиметр, устройство заряжалось только светом, без какой-либо внешней электрической нагрузки. Затем его разряжали при плотности тока 10 миллиампер (мА) на квадратный сантиметр.

По словам ученых, SRFB можно заряжать только с помощью света, без внешнего электрического смещения, и разряжать в течение 10 циклов, достигая эффективности 4,2%.

"Успешная подготовка этого устройства SRFB открывает новые возможности для дальнейшего развития передовых технологий преобразования солнечной энергии в химическую", — подчеркнул Ченю Хэ.

Напомним, ученые из Института передовых технологий графства Суррей в Великобритании нашли простой способ, чтобы сделать перовскитные солнечные элементы более прочными, эффективными, масштабируемыми и дешевыми в производстве.

Фокус также сообщал, что ученые из Индийского института нефти и энергетики разработали метод улучшения эффективности солнечных панелей с помощью тонкого, неподвижного слоя морской воды, размещенного на поверхности.