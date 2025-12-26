Акумулятори більше не потрібні: нова сонячна батарея генерує і накопичує енергію

Команда вчених з Нанкінського технологічного університету в Китаї створили сонячну окисно-відновну батарею (SRFB), яка може одночасно збирати сонячне світло та зберігати електроенергію.

Нова сонячна батарея вже досягла ефективності перетворення сонячної енергії в електрику 4,2% за умов імітації сонячного світла. Про це пише pv magazine.

SRFB — це системи, що поєднують сонячний елемент з окисно-відновною проточною батареєю, що дозволяє одночасно захоплювати сонячне світло та накопичувати хімічну енергію. Вони складаються з окисно-відновних пар, відомих як 2,6-DBEAQ та K4[Fe(CN)6], з'єднаних з одним потрійним аморфно-кремнієвим фотоелектродом.

"Серед окисно-відновних пар, що використовуються в однофазних резервуарах (SRFB), водні органічні похідні антрахінону отримали визнання як найкращі матеріали для накопичення енергії", — сказав автор дослідження Ченю Хе.

Принцип роботи SRFB Фото: pv magazine

Щоб перевірити продуктивність нової SRFB, команда виконала повторні цикли заряду-розряду після продувки електролітів аргоном для видалення розчиненого кисню. Перед вимірюваннями електроліти продували аргоном протягом 30 хвилин для видалення розчиненого кисню.

Під ксеноновою лампою, що імітує одне сонце, потужністю 100 міліват (мВт) на квадратний сантиметр, пристрій заряджався лише світлом, без будь-якого зовнішнього електричного навантаження. Потім його розряджали при щільності струму 10 міліампер (мА) на квадратний сантиметр.

За словами вчених, SRFB можна заряджати лише за допомогою світла, без зовнішнього електричного зміщення, та розряджати протягом 10 циклів, досягаючи ефективності 4,2%.

"Успішна підготовка цього пристрою SRFB відкриває нові можливості для подальшого розвитку передових технологій перетворення сонячної енергії на хімічну", — наголосив Ченю Хе.

Нагадаємо, вчені з Інституту передових технологій графства Суррей у Великій Британії знайшли простий спосіб, щоб зробити перовскітні сонячні елементи міцнішими, ефективнішими, масштабованішими та дешевшими у виробництві.

Фокус також повідомляв, що вчені з Індійського інституту нафти та енергетики розробили метод покращення ефективності сонячних панелей за допомогою тонкого, нерухомого шару морської води, розміщеного на поверхні.