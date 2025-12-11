Сонячні панелі вироблятимуть майже на 10% більше енергії: в Індії придумали одну хитрість

Дослідницька група під керівництвом Індійського інституту нафти та енергетики (IIPE) розробила метод покращення ефективності сонячних панелей за допомогою тонкого, нерухомого шару морської води, розміщеного на поверхні панелі.

Випробування показали, що тонкий 5-міліметровий шар води знижує температуру панелі та збільшує щоденне виробництво електроенергії до 8,86%. Про це пише pv magazine.

Як пояснюють вчені, повне або часткове занурення сонячних панелей у воду для охолодження може призвести до погіршення якості та корозії каркасів. Саме тому вони запропонували систему, де морська вода залишається нерухомо над панеллю.

"Ця концепція є безпечною, економічною та має менший вплив на навколишнє середовище", — сказав автор дослідження Х. Шарон.

Сонячна панель з шаром морської води

Цей метод охолодження був перевірений на сонячній панелі потужністю 10 Вт площею 0,105 м2. Чотири прозорі скляні смужки, товщиною 0,003 м і висотою 0,03 м, були розміщені вздовж внутрішнього периметра панелі за допомогою силіконового клею. Солоність морської води становила 30,00 PPT з рівнем pH 8,04, а товщина шару морської води становила 30 мм, 5 мм або 4 мм.

Як виявилось, сонячна панель з шаром морської води товщиною 30,0 мм генерує на 42,2% менше енергії за добу, ніж звичайна, оскільки товстий шар води значно знижує світлопроникність. Однак панель з шаром морської води товщиною 5,0 мм виробляв приблизно на 2,57–8,86% більше енергії за добу, ніж модуль без цього шару.

"Ми плануємо провести більше експериментальних досліджень найближчим часом за різних кліматичних умов зі зміною глибини морської води та концентрації солі, щоб краще зрозуміти здатність холодних фотоелектричних модулів регулювати температуру та їхню цілорічну роботу", – зазначає Шарон.

Нагадаємо, південнокорейська компанія Dongkuk CM випустила кольорові сталеві листи, які дозволяють сонячним панелям на даху виробляти на 30% більше енергії.

Фокус також повідомляв, що вчені з Китаю створили гібридну сонячну панель, яка не тільки генерує енергію з сонячного світла, а й може перетворювати краплі дощу на електрику.