Солнечные панели будут производить почти на 10% больше энергии: в Индии придумали одну хитрость

Исследовательская группа под руководством Индийского института нефти и энергетики (IIPE) разработала метод улучшения эффективности солнечных панелей с помощью тонкого, неподвижного слоя морской воды, размещенного на поверхности панели.

Испытания показали, что тонкий 5-миллиметровый слой воды снижает температуру панели и увеличивает ежедневное производство электроэнергии до 8,86%. Об этом пишет pv magazine.

Как объясняют ученые, полное или частичное погружение солнечных панелей в воду для охлаждения может привести к ухудшению качества и коррозии каркасов. Именно поэтому они предложили систему, где морская вода остается неподвижно над панелью.

"Эта концепция является безопасной, экономичной и имеет меньшее влияние на окружающую среду", — сказал автор исследования Х. Шарон.

Солнечная панель со слоем морской воды

Этот метод охлаждения был проверен на солнечной панели мощностью 10 Вт площадью 0,105 м2. Четыре прозрачные стеклянные полоски, толщиной 0,003 м и высотой 0,03 м, были размещены вдоль внутреннего периметра панели с помощью силиконового клея. Соленость морской воды составляла 30,00 PPT с уровнем pH 8,04, а толщина слоя морской воды составляла 30 мм, 5 мм или 4 мм.

Как оказалось, солнечная панель со слоем морской воды толщиной 30,0 мм генерирует на 42,2% меньше энергии в сутки, чем обычная, поскольку толстый слой воды значительно снижает светопроницаемость. Однако панель со слоем морской воды толщиной 5,0 мм производил примерно на 2,57-8,86% больше энергии за сутки, чем модуль без этого слоя.

"Мы планируем провести больше экспериментальных исследований в ближайшее время при различных климатических условиях с изменением глубины морской воды и концентрации соли, чтобы лучше понять способность холодных фотоэлектрических модулей регулировать температуру и их круглогодичную работу", — отмечает Шарон.

Напомним, южнокорейская компания Dongkuk CM выпустила цветные стальные листы, которые позволяют солнечным панелям на крыше производить на 30% больше энергии.

Фокус также сообщал, что ученые из Китая создали гибридную солнечную панель, которая не только генерирует энергию из солнечного света, но и может превращать капли дождя в электричество.