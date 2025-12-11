Солнечные панели будут производить почти на 10% больше энергии: в Индии придумали одну хитрость
Исследовательская группа под руководством Индийского института нефти и энергетики (IIPE) разработала метод улучшения эффективности солнечных панелей с помощью тонкого, неподвижного слоя морской воды, размещенного на поверхности панели.
Испытания показали, что тонкий 5-миллиметровый слой воды снижает температуру панели и увеличивает ежедневное производство электроэнергии до 8,86%. Об этом пишет pv magazine.
Как объясняют ученые, полное или частичное погружение солнечных панелей в воду для охлаждения может привести к ухудшению качества и коррозии каркасов. Именно поэтому они предложили систему, где морская вода остается неподвижно над панелью.
"Эта концепция является безопасной, экономичной и имеет меньшее влияние на окружающую среду", — сказал автор исследования Х. Шарон.
Этот метод охлаждения был проверен на солнечной панели мощностью 10 Вт площадью 0,105 м2. Четыре прозрачные стеклянные полоски, толщиной 0,003 м и высотой 0,03 м, были размещены вдоль внутреннего периметра панели с помощью силиконового клея. Соленость морской воды составляла 30,00 PPT с уровнем pH 8,04, а толщина слоя морской воды составляла 30 мм, 5 мм или 4 мм.
Как оказалось, солнечная панель со слоем морской воды толщиной 30,0 мм генерирует на 42,2% меньше энергии в сутки, чем обычная, поскольку толстый слой воды значительно снижает светопроницаемость. Однако панель со слоем морской воды толщиной 5,0 мм производил примерно на 2,57-8,86% больше энергии за сутки, чем модуль без этого слоя.
"Мы планируем провести больше экспериментальных исследований в ближайшее время при различных климатических условиях с изменением глубины морской воды и концентрации соли, чтобы лучше понять способность холодных фотоэлектрических модулей регулировать температуру и их круглогодичную работу", — отмечает Шарон.
Напомним, южнокорейская компания Dongkuk CM выпустила цветные стальные листы, которые позволяют солнечным панелям на крыше производить на 30% больше энергии.
Фокус также сообщал, что ученые из Китая создали гибридную солнечную панель, которая не только генерирует энергию из солнечного света, но и может превращать капли дождя в электричество.