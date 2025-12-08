От солнечных до "дождевых" панелей: как новейшее устройство генерирует электроэнергию

Ученые из Китая создали гибридную солнечную панель, которая не только генерирует электроэнергию из солнечного света, но и может превращать капли дождя в электричество.

В отличие от обычных солнечных панелей, которые теряют эффективность в облачные дни, новая технология дополнительно захватывает энергию падающих капель дождя с помощью механического процесса. Об этом пишет Energies Media.

Как объясняют в издании, когда капли дождя падают на генератор, создается небольшой заряд, поскольку вода, которая имеет комнатную температуру, имеет другое сродство к электронам, чем материал со специальным покрытием. Этот заряд захватывается и может быть использован как электричество.

Технология разработана как дополнение к традиционному солнечному элементу. Новая панель все еще использует солнечный свет, однако он больше не является единственным источником электроэнергии. Такая гибридная конструкция позволяет избежать стагнации в дождливую погоду.

Авторы статьи отметили, что добавление к солнечным панелям защитного полимерного слоя, который также является трибоэлектрическим материалом, является существенным достижением в сфере солнечной энергетики.

Напомним, китайские исследователи разработали солнечную электростанцию нового типа, которая способна производить зеленый водород прямо из воздуха.

Фокус также сообщал, что инженер Лонни Джонсон, известный созданием водяного пистолета работает над новым источником энергии.