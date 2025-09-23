Солнечные панели добыли не только энергию, но еще кое-что важное: до чего додумались ученые

Китайские исследователи разработали солнечную электростанцию нового типа, которая не требует подачи воды извне, равно как и энергии тоже. Она способна производить зеленый водород просто из воздуха.

Система на солнечной энергии, спроектированная инженерами из Хэфэйского института физических наук (КНР), производит 300 мл водорода в час из той влаги, которая содержится в воздухе, применяя метод электролиза, пишет Advanced Materials

Большинство современных методов производства зеленого водорода требуют использования чистой воды. Но это может быть проблемой для засушливых регионов. Данная установка решает эту проблему, извлекает влагу непосредственно из воздуха и может производить водород даже в условиях засухи.

Сочетание сбора воды и электролиза

Ученые объединили две технологии: сбор атмосферной воды и электролиз с использованием протонообменной мембраны (ПЭМВЭ). Такой вид электролиза довольно эффективен и позволяет получать чистый водород, но он требует большое количество очищенной воды.

Чтобы упростить задачу, исследователи применили метод сбора атмосферной воды (САВ) для улавливания влаги из воздуха при помощи специального пористого углеродного материала, который эффективно поглощает воду. После забора, вода испаряется под действием солнечного тепла, подается в электролизер, и в итоге ученые получают водород.

Солнечные панели, генерирующие водород: иллюстративное фото Фото: Solhyd

Производительность в засушливых условиях

В ходе лабораторных испытаний солнечная электростанция-электролизер при влажности 20% обеспечивала стабильный сбор и испарение воды. При влажности 40% производительность оценивалась в 300 мл в час. Она также стабильно работала в течение длительного времени, при этом ее эффективность не снижалась, отметили авторы исследования.

Китайская разработка способна непрерывно генерировать зеленый водород, используя только солнечную энергию. Внешние источники энергии не требуются, а сам процесс не приводит к выбросам углерода. Это делает ее абсолютно чистым и устойчивым методом производства водорода, говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, чем "секретная" энергетическая технология лучше известных источников зеленой энергии. Желтый водород получают при помощи электролиза воды – процесса разделения водорода и кислорода с помощью электричества. Секрет в том, что является источником этого электричества.