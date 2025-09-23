Сонячні панелі видобули не тільки енергію, але ще дещо важливе: до чого додумалися вчені

Китайські дослідники розробили сонячну електростанцію нового типу, яка не потребує подачі води ззовні, так само як і енергії теж. Вона здатна виробляти зелений водень просто з повітря.

Система на сонячній енергії, спроектована інженерами з Хефейського інституту фізичних наук (КНР), виробляє 300 мл водню на годину з тієї вологи, яка міститься в повітрі, застосовуючи метод електролізу, пише Advanced Materials

Більшість сучасних методів виробництва зеленого водню вимагають використання чистої води. Але це може бути проблемою для посушливих регіонів. Ця установка вирішує цю проблему, витягує вологу безпосередньо з повітря і може виробляти водень навіть в умовах посухи.

Поєднання збору води та електролізу

Учені об'єднали дві технології: збір атмосферної води та електроліз із використанням протонообмінної мембрани (ПЕМВЕ). Такий вид електролізу доволі ефективний і дає змогу отримувати чистий водень, але він потребує великої кількості очищеної води.

Щоб спростити завдання, дослідники застосували метод збору атмосферної води (САВ) для уловлювання вологи з повітря за допомогою спеціального пористого вуглецевого матеріалу, який ефективно поглинає воду. Після забору, вода випаровується під дією сонячного тепла, подається в електролізер, і в підсумку вчені отримують водень.

Сонячні панелі, що генерують водень: ілюстративне фото Фото: Solhyd

Продуктивність у посушливих умовах

Під час лабораторних випробувань сонячна електростанція-електролізер за вологості 20% забезпечувала стабільний збір і випаровування води. При вологості 40% продуктивність оцінювалася в 300 мл на годину. Вона також стабільно працювала протягом тривалого часу, при цьому її ефективність не знижувалася, зазначили автори дослідження.

Китайська розробка здатна безперервно генерувати зелений водень, використовуючи тільки сонячну енергію. Зовнішні джерела енергії не потрібні, а сам процес не призводить до викидів вуглецю. Це робить її абсолютно чистим і стійким методом виробництва водню, йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, чим "секретна" енергетична технологія краща за відомі джерела зеленої енергії. Жовтий водень отримують за допомогою електролізу води — процесу розділення водню і кисню за допомогою електрики. Секрет у тому, що є джерелом цієї електрики.