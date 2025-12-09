Китайські сонячні панелі добувають електроенергію не від сонця: як так вийшло

Вчені з Китаю створили гібридну сонячну панель, яка не тільки генерує електроенергію з сонячного світла, а й може перетворювати краплі дощу на електрику.

На відміну від звичайних сонячних панелей, які втрачають ефективність у хмарні дні, нова технологія додатково захоплює енергію крапель дощу, що падають, за допомогою механічного процесу. Про це пише Energies Media.

Як пояснюють у виданні, коли краплі дощу падають на генератор, створюється невеликий заряд, оскільки вода, яка має кімнатну температуру, має іншу спорідненість до електронів, ніж матеріал зі спеціальним покриттям. Цей заряд захоплюється і може бути використаний як електрика.

Технологія розроблена як доповнення до традиційного сонячного елемента. Нова панель все ще використовує сонячне світло, проте воно більше не є єдиним джерелом електроенергії. Така гібридна конструкція дає змогу уникнути стагнації в дощову погоду.

Автори статті зазначили, що додавання до сонячних панелей захисного полімерного шару, який також є трибоелектричним матеріалом, є суттєвим досягненням у сфері сонячної енергетики.

Нагадаємо, китайські дослідники розробили сонячну електростанцію нового типу, яка здатна виробляти зелений водень прямо з повітря.

Фокус також повідомляв, що інженер Лонні Джонсон, відомий створенням водяного пістолета, працює над новим джерелом енергії.