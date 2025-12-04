Не аккумулятор, и не топливо: изобретатель водяного пистолета нашел новый источник энергии (видео)

Инженер Лонни Джонсон, известный созданием игрушки Super Soaker (водяной пистолет), работает над новым энергетическим устройством, получившим название JTEC.

JTEC является потенциальным ключом к раскрытию потенциала огромного источника энергии, который сегодня редко используется — отработанного тепла. Об этом пишет Tech Xplore.

JTEC Energy

Идея JTEC возникла у изобретателя около 20 лет назад. Это устройство имеет мало движущихся частей, не имеет сгорания и выхлопных газов. Вся работа по выработке электроэнергии выполняется за счет водорода.

Внутри системы сжатый газообразный водород разделен тонкой пленочной мембраной, где с одной стороны находится газ низкого давления, а с другой — газ высокого давления. Разница давлений заставляет водород сжиматься и расширяться, создавая электричество во время его циркуляции. В отличие от топливного элемента, его не нужно заправлять дополнительным количеством водорода.

Лонни Джонсон

Единственное, что нужно для поддержания процесса и выработки электроэнергии — источник тепла. Учитывая, что от 20% до 50% всей энергии, используемой в промышленных процессах, просто сбрасывается в атмосферу и пропадает в виде отработанного тепла, этого ресурса достаточно.

Кроме того, Джонсон рассматривает вариант использования геотермальной энергии, которая существует естественным образом в горных породах и воде под поверхностью Земли на разной глубине. Ее можно получать через заброшенные нефтегазовые скважины.

"Вам не нужны батареи, и вы можете получать энергию, когда вам это нужно, практически из любого места", — сказал Джонсон.

Сейчас уже создано демонстрационное устройство JTEC, которое может питать освещение и звуковую систему. Сейчас компания Джонсона строит свой первый коммерческий блок JTEC, развертывание которого запланировано на начало 2026 года.

Напомним, исследователи из Южной Кореи разработали энергосберегающее устройство, способное автоматически управлять нагревом и охлаждением здания без электроэнергии или внешнего источника питания.

Фокус также сообщал, что в Германии строят квартал, который будет полностью отапливаться речными тепловыми насосами. Эта технология работает на электроэнергии и направляет естественное тепло водоемов на обогрев домов.