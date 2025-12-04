Не акумулятор, і не паливо: винахідник водяного пістолету знайшов нове джерело енергії (відео)

Інженер Лонні Джонсон, відомий створенням іграшки Super Soaker (водяний пістолет), працює над новим енергетичним пристроєм, що отримав назву JTEC.

JTEC є потенційним ключем до розкриття потенціалу величезного джерела енергії, яке сьогодні рідко використовується — відпрацьованого тепла. Про це пише Tech Xplore.

JTEC Energy

Ідея JTEC виникла у винахідника близько 20 років тому. Цей пристрій має мало рухомих частин, не має згоряння та вихлопних газів. Вся робота з вироблення електроенергії виконується за рахунок водню.

Усередині системи стиснений газоподібний водень розділений тонкою плівкоподібною мембраною, де з одного боку знаходиться газ низького тиску, а з іншого — газ високого тиску. Різниця тиску змушує водень стискатися та розширюватися, створюючи електрику під час його циркуляції. На відміну від паливного елемента, його не потрібно заправляти додатковою кількістю водню.

Лонні Джонсон

Єдине, що потрібно для підтримки процесу та вироблення електроенергії — джерело тепла. Враховуючи, що від 20% до 50% усієї енергії, що використовується в промислових процесах, просто скидається в атмосферу та пропадає у вигляді відпрацьованого тепла, цього ресурсу є вдосталь.

Окрім того, Джонсон розглядає варіант використання геотермальної енергії, яка існує природним чином у гірських породах та воді під поверхнею Землі на різній глибині. Її можна отримувати через покинуті нафтогазові свердловини.

"Вам не потрібні батареї, і ви можете отримувати енергію, коли вам це потрібно, практично з будь-якого місця", — сказав Джонсон.

Наразі вже створено демонстраційний пристрій JTEC, який може живити освітлення та звукову систему. Зараз компанія Джонсона будує свій перший комерційний блок JTEC, розгортання якого заплановано на початок 2026 року.

