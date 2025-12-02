Не потребує електроенергії: інженери створили незвичайний пристрій для опалення будинку (фото)

Група дослідників з Південної Кореї розробила енергозберігаючий пристрій, здатний автоматично керувати нагріванням та охолодженням будівлі без електроенергії чи зовнішнього джерела живлення.

Новий інтелектуальний 3D-пристрій автоматично відкривається та закривається залежно від кутів сонячного світла, що дозволяє йому перемикатися між охолодженням та обігрівом. Про це пише Tech Xplore.

За словами розробників, пристрій використовує сплав з пам'яттю форми (SMA), який реагує на зміни температури, відкриваючись та закриваючись без потреби у зовнішньому джерелі живлення. Система автоматично перемикається між охолодженням та обігрівом, залежно від пори року або змін зовнішньої температури. Її дизайн базується на традиційних корейських принципах архітектури.

Принцип роботи нового пристрою Фото: Advanced Materials

Дослідники випробували свою розробку за різних умов у реальному зовнішньому середовищі, підтвердивши, що цей гаджет здатен стабільно контролювати опалення та охолодження незалежно від конструкції будівлі. Таким чином він допомагає зменшити споживання енергії.

Пристрій був створений під керівництвом професора Кім Пон-хун з кафедри робототехніки та мехатроніки DGIST у співпраці з KAIST, POSTECH, Університетом Кьон Хі та Національним університетом Конджу.

"Це дослідження представляє екологічно чисту систему опалення та охолодження, яка працює незалежно без джерела живлення та пропонує новий напрямок для енергозберігаючих будівельних технологій наступного покоління", — сказав професор Кім.

Нагадаємо, дослідники з Великої Британії розробили високоефективний п'єзоелектричний матеріал, який перетворює фізичний рух на електрику без використання токсичних матеріалів.

Фокус також повідомляв, що у США розробили технологію, яка дозволить використовувати аміак як основне джерело палива для безпілотників, виробництва електроенергії та промисловості.