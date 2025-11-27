Акумулятори не потрібні: знайдено нове джерело енергії, яке вже живить БПЛА

Компанія Amogy розробила технологію, яка дозволить використовувати аміак як основне джерело палива для безпілотників, морського судноплавства, виробництва електроенергії, промисловості тощо.

Стартап Amogy, заснований чотирма випускниками Массачусетського технологічного інституту (MIT) в США, пропонує новий каталізатор, здатний розщеплювати аміак на водень та азот до 70% ефективніше, ніж найсучасніші системи сьогодні. Про це йдеться на сайті MIT.

Аміак вважається перспективним паливом, оскільки він не містить вуглецю, має високу енергоємність, його легше транспортувати та зберігати, ніж водень. Однак спалювання аміаку створює небезпечні оксиди азоту, а розщеплення молекул аміаку для створення водневого палива зазвичай вимагає багато енергії та спеціалізованих двигунів.

Своєю чергою Amogy планує продавати свої каталізатори, а також модульні системи, включаючи паливні елементи та двигуни для безпосереднього перетворення аміаку в енергію. Ці системи не спалюють і не згоряють аміак, а отже, уникають проблем зі здоров'ям, пов'язаних із оксидами азоту.

Компанія вже використовувала свою технологію розчеплення для створення першого у світі дрона, що працює на аміаку. Вона також залучила до співпраці лідерів галузі, включаючи Samsung, Saudi Aramco, KBR і Hyundai, зібравши при цьому понад 300 мільйонів доларів.

"Ніхто ще не продемонстрував, що аміак можна використовувати для живлення пристроїв такого масштабу, як ми. Ми продемонстрували, що цей підхід працює та є масштабованим", — сказав генеральний директор Сонхун Ву.

Зважаючи на переваги аміаку в щільності потужності порівняно з відновлюваними джерелами енергії та батареями, компанія також орієнтується на енергоємні галузі, такі як морське судноплавство, виробництво електроенергії, будівництво та гірничодобувна промисловість.

"У важкому транспорті доводиться використовувати рідке паливо з високою щільністю енергії через великі відстані та вимоги до потужності. Акумулятори не можуть задовольнити ці вимоги. Саме тому водень є такою захопливою молекулою для важкої промисловості та судноплавства. Але водень потрібно зберігати надто холодним, тоді як аміак може бути рідким за кімнатної температури. Наше завдання зараз — забезпечити цю потужність у великих масштабах", — додав Ву.

