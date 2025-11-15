Дешеві та довговічні: що відомо про цинкові батареї та чи замінять вони літій-іонні (фото)

Цинкові акумулятори сьогодні вважаються перспективною альтернативою традиційній літій-іонній технології, пропонуючи ширший діапазон робочих температур, довший термін служби та нижчу вартість за кіловат-годину.

Фокус дізнався, що відомо про цинкові акумулятори та чи можуть вони замінити літій-іонні батареї.

Історія виникнення цинкових батарей

За даними UPS Battery Center, у 1866 році Французький вчений Жорж Лекланше винайшов батарею, що складалася з цинкового анода з катодом з діоксиду марганцю, загорнутим у пористий матеріал. У цьому елементі як електроліт використовувався розчин хлориду амонію.

Ілюстрація елемента Лекланше Акумулятор Samson № 2

Завдяки додаванню вуглецю до катода з діоксиду марганцю ця батарея забезпечувала швидше поглинання та триваліший термін зберігання. Лекланше вдосконалив цю батарею, замінивши рідкий електроліт пастоподібнішим, що призвело до створення першої батареї сухого типу . Її можна було використовувати в різних положеннях та транспортувати без розливання.

Інший варіант сухого елемента був винайдений Карлом Гасснером, який отримав німецький патент на варіант батареї Лекланше 15 листопада 1887 року. Вчений використав гіпс для створення пасти з хлориду амонію, змішаної з невеликою кількістю хлориду цинку, щоб продовжити термін служби батареї.

В результаті батарея мала більш міцну конструкцію та забезпечувала 1,5 вольта при повному використанні. Ця розробка проклала шлях для першої масоцентричної батареї, яка живить портативні електричні пристрої.

Як працюють цинкові батареї

Як пояснює Ufine Battery, існує два основних типи цинкових акумуляторів: цинк-повітряні акумулятори та цинк-іонні акумулятори. Обидва використовують природні властивості цинку — високу щільність енергії, поширеність та нетоксичність — для вироблення енергії. Принцип роботи цинкових акумуляторів залежить від їх типу.

Схема літій-повітряної батареї

Цинково-повітряні батареї виробляють електроенергію завдяки реакції між цинком і киснем з повітря. Їхня спрощена схема виглядає наступним чином:

анод : виготовлений з металевого цинку;

катод : пористий електрод, який дозволяє кисню з повітря вступати в реакцію;

електроліт : зазвичай лужний розчин (наприклад, гідроксид калію).

Коли акумулятор розряджається, цинк на аноді окислюється, вивільняючи електрони. Кисень з повітря реагує з водою та електронами на катоді, утворюючи гідроксид-іони. Ці іони проходять через електроліт, замикаючи коло, виробляючи електрику.

Водночас цинк-іонні акумулятори працюють аналогічно літій-іонним, але замість іонів літію використовують іони цинку (Zn²⁺). Під час розряду:

іони цинку рухаються від анода (металевий цинк) через електроліт до катода (часто це матеріал на основі оксиду марганцю або ванадію);

електрони протікають через зовнішнє коло, живлячи пристрої;

під час заряджання процес відбувається у зворотному напрямку, і іони цинку повертаються до анода.

В чому переваги цинкових батарей

International Zinc Association повідомляє, що цинкові акумулятори вважають перспективною технологією за низкою причин:

цинкові батареї гнучкі, здатні до тривалого терміну служби, мають високу питому енергію та потужність;

вони мають широкий робочий температурний діапазон і потребують мінімального обслуговування;

у широкому спектрі застосувань цинкові батареї є найдешевшим варіантом;

цинкові батареї нетоксичні та виготовлені з поширених і недорогих матеріалів, доступних через різноманітні та надійні ланцюги поставок.

цинкові батареї мають низький ризик пожежі;

після закінчення терміну служби їх можна переробити.

Де використовуються цинкові батареї

За даними Material Science, цинкові акумулятори сьогодні застосовуються в різних промислових секторах. До прикладу, вони пропонують економічно ефективну альтернативу літій-іонним акумуляторам, у сфері автотранспорту, а також можуть накопичувати енергію в масштабах мережі.

Система зберігання енергії

Як зазначають експерти, низька вартість та висока енергоефективність цинкових батарей дозволяє стабілізувати мережі, підключені до відновлюваних джерел енергії, щоб уникнути перевантаження в пікові періоди генерації.

Цинкові батареї проти літій-іонних

Як пояснює Zinc Battery Initiative, літій-іонні акумулятори добре підходять для щоденного циклу заряджання/розрядки для управління рахунками, але вони не можуть економічно працювати достатньо довго, щоб гарантувати багатоденне резервне живлення

Своєю чергою цинкові акумулятори можуть виконувати обидві функції та є економічно ефективними, з масштабованою тривалістю заряджання від 3 до 72 годин. Середній термін служби цинкових акумуляторів становить майже 20 років, тоді як літій-іонні розраховані приблизно на 12 років.

Автори зазначили, що нікель-цинкові акумулятори мають циклічний термін служби, подібний до літій-іонних. При цьому цинкові акумулятори не сульфатуються, що призводить до значно тривалішого терміну зберігання та меншого погіршення продуктивності наприкінці терміну служби.

Чи можуть цинкові акумулятори замінити літій-іонні

Попри численні переваги, цинкові батареї також мають суттєві проблеми. Material Science пише, що водні електроліти можуть спричиняти утворення дендритів — голкоподібних цинкових структур, що накопичуються на аноді під час циклів розрядки/зарядки. Це пошкоджує акумулятор та зменшує його швидкість розрядки/зарядки й термін служби.

Для повноцінної реалізації потенціалу цинкових акумуляторів як економічно ефективної альтернативи літій-іонним, необхідні постійні дослідження та удосконалення. Вченим варто зосередитися на розробці нових катодних матеріалів з високою ємністю, стабільними циклічними характеристиками та швидкою кінетикою, а також більш стабільних електролітів.

У виданні наголосили, що окрім традиційних конструкцій, слід дослідити інноваційні архітектури, такі як гібридні батареї та окисно-відновні батареї, що використовують цинкову хімію. Передові обчислювальні технології можуть допомогти оптимізувати конструкцію акумуляторів.

Нагадаємо, дослідники з Індійського інституту науки (IISc) створили інноваційний цинково-повітряний акумулятор, який виробляє перекис водню недорогим і екологічно чистим способом.

Фокус також повідомляв, що Мексиканські вчені створили прототип цинк-повітряної батареї, який працює навіть після того, як його пробили цвяхом, потримали у вогні та занурили у воду.