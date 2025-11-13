Акумулятори отримають друге життя: дослідники знайшли неочікуване рішення (фото)

Група дослідників з Швейцарії створила роботизовану систему, яка може забезпечити надійний другий термін служби для акумуляторів електромобілів.

Технологія була розроблена в рамках дослідницького проєкту CircuBAT, який об'єднав сім швейцарських дослідницьких установ та 24 компанії для дослідження нових способів оптимізації кожного етапу життя акумулятора. Деталі розкрито на офіційному сайті Бернського університету прикладних наук (BFH).

Повідомляється, що протягом останніх чотирьох років вчені працювали над роботизованими системами, здатними безпечно розбирати, сортувати та переробляти використані літій-іонні елементи. Цей процес традиційно вважався трудомістким та небезпечним.

Переробка літій-іонних акумуляторів

"Ми розробили інноваційні рішення, які привертають увагу всього світу", — сказав Андреа Вецціні, професор промислової електроніки BFH та керівник проекту.

Нова роботизована система переробки була розроблена у Швейцарському центрі технологій акумуляторів (SBTC). Вона використовує прецизійну робототехніку для розділення акумуляторних модулів та відновлення високоякісної сировини з мінімальним ручним переміщенням.

Перетворювач постійного струму в постійний струм для систем зберігання енергії

Під час роботи над проєктом вчені розглядали способи подовження терміну служби акумуляторів та їх повторного використання. Вони зазначили, що деякі акумулятори електромобілів, що вийшли з експлуатації, можна перетворити на стаціонарні системи зберігання енергії. Вони можуть отримати друге життям як резервні джерела живлення для будівель або мереж відновлюваної енергії.

Щоб зробити ці системи масштабованими, дослідники розробили автоматизовані процеси демонтажу та методи прямого відновлення матеріалів. Вони також розробили нові покриття електродів, які знижують як споживання енергії, так і виробничі витрати під час виробництва елементів.

Разом ці нові підходи створюють основу для інтеграції вторинної сировини в нові акумулятори, що є ключовим кроком до зменшення залежності від видобування корисних копалин.

Видобування сировини з літій-іонних акумуляторів

Нагадаємо, дослідницька група з Південної Кореї представила технологію переробки, здатну відновлювати понад 95% нікелю та кобальту з відпрацьованих акумуляторів.

Фокус також повідомляв, що австралійські вчені розробили простий і дешевий спосіб вилучення срібла та інших цінних металів з відпрацьованих сонячних панелей.