Не викидайте сонячні панелі: цей простий метод витягує з них срібло (фото)

Австралійські вчені розробили простий і дешевий спосіб вилучення срібла та інших цінних металів з відпрацьованих сонячних панелей. Технологія робить переробку економічно вигідною.

Ефективне відокремлення цінних металів від скла, пластику та інших компонентів — як правило, важкий процес. Новий метод, розроблений в Університеті Нового Південного Уельсу, вирішує цю проблему за допомогою простого механічного просіювання з використанням кульок з нержавіючої сталі, пише PV Magazine.

Процес складається з трьох етапів. Спочатку панель проходить через піроліз — нагрівання без доступу кисню, який видаляє полімерні шари. Потім подрібнена маса надходить на спеціальне сито разом зі сталевими сферами. Подібно до кульового млина, вони допомагають відокремити тендітні частинки кремнієвих осередків, що містять срібло, від решти сміття. На фінальному етапі з отриманого концентрату за допомогою хімічного вилуговування витягується чисте срібло.

Вилучення металів за допомогою просіювання Фото: pv magazine

Результати вражають. Ця процедура дає змогу відокремити понад 96% частинок із цінними металами, тоді як традиційне просіювання — лише 32%. У підсумку, вченим вдалося витягти майже 99% всього срібла, що містилося в старих панелях.

"Метод заснований на простому механічному просіюванні і вдосконалений за допомогою недорогих, довговічних і широко доступних кульок з нержавіючої сталі", — заявив провідний автор дослідження Янсон Шен.

Простота і низька вартість технології роблять її гідним кандидатом для масштабування і впровадження в промислові лінії з переробки. Позбавляючись від відходів, одночасно з'являється економічно привабливе джерело цінних металів.

Раніше Фокус писав, що сонячні панелі істотно подорожчають. Аналітичний центр Wood Mackenzie прогнозує, що ціни на сонячні панелі зростуть до 9% у четвертому кварталі цього року, що зумовлено кількома факторами.