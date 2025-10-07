Не выбрасывайте солнечные панели: этот простой метод извлекает из них серебро (фото)

Австралийские ученые разработали простой и дешевый способ извлечения серебра и другие ценных металлов из отработанных солнечных панелей. Технология делает переработку экономически выгодной.

Эффективное отделение ценных металлов от стекла, пластика и других компонентов — как правило, затруднительный процесс. Новый метод, разработанный в Университете Нового Южного Уэльса, решает эту проблему с помощью простого механического просеивания с использованием шариков из нержавеющей стали, пишет PV Magazine.

Процесс состоит из трех этапов. Сначала панель проходит через пиролиз — нагрев без доступа кислорода, который удаляет полимерные слои. Затем измельченная масса поступает на специальное сито вместе со стальными сферами. Подобно шаровой мельнице, они помогают отделить хрупкие частицы кремниевых ячеек, содержащие серебро, от остального мусора. На финальном этапе из полученного концентрата с помощью химического выщелачивания извлекается чистое серебро.

Извлечение металлов с помощью просеивания Фото: pv magazine

Результаты впечатляют. Эта процедура позволяет отделить более 96% частиц с ценными металлами, в то время как традиционное просеивание — всего 32%. В итоге, ученым удалось извлечь почти 99% всего серебра, содержавшегося в старых панелях.

"Метод основан на простом механическом просеивании и усовершенствован с помощью недорогих, долговечных и широко доступных шариков из нержавеющей стали", — заявил ведущий автор исследования Янсон Шен.

Простота и низкая стоимость технологии делают ее достойным кандидатом для масштабирования и внедрения в промышленные линии по переработке. Избавляясь от отходов, одновременно появляется экономически привлекательный источник ценных металлов.

