Не спішіть викидати старі акумулятори: з них можна видобути 95% цінних металів

Дослідницька група, пов’язана з Ульсанським національним інститутом науки і технологій в Південній Кореї, представила інноваційну технологію переробки, здатну відновлювати понад 95% нікелю та кобальту з відпрацьованих акумуляторів з чистотою понад 99%.

Новий метод усуває обмеження традиційних процесів переробки, які часто включають складні хімічні процедури та шкодять навколишньому середовищу. Про це пише Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, відпрацьовані батарейки містять велику кількість критично важливих металів, таких як нікель, кобальт і марганець. Однак співіснування кількох металів ускладнює їх видобуток.

Методи видобування зазвичай базуються на сильних кислотах, таких як сірчана кислота, та хімічних екстрагентах, які утворюють небезпечні стічні води та включають багатостадійні енергоємні процеси. Своєю чергою новий процес мінімізує використання хімікатів та утворення стічних вод, одночасно підвищуючи як чистоту, так і ефективність відновлення металів.

Відео дня

Суть прориву полягає в тому, що іони металів вибірково осідають у вигляді твердих металів за допомогою подачі контрольованої напруги на рідку суміш, що містить подрібнений матеріал акумулятора. При цьому для відновлення кожного іону металу використовується різна напруга. Таким чином команда подолала поширену проблему одночасного спільного осадження нікелю та кобальту.

Важливо

Рекорд серед акумуляторів: Німеччина будує гігантську систему зберігання енергії

При реальному застосуванні до фільтратів з акумуляторів NCM (нікель-кобальт-марганцевих сполук) вченим вдалося досягнути відновлення понад 95%. При цьому чистота відділення перевищувала 99,9% як для нікелю, так і для кобальту.

"Долаючи давній компроміс між чистотою та коефіцієнтом відновлення в електрохімічному розділенні, наш метод пропонує стійке та економічно ефективне рішення", — наголосив професор Квійонг Кім.

Нагадаємо, дослідники розробили новий тип натрій-іонного акумулятора на основі деревних відходів.

Фокус також повідомляв, що вчені створили літій-сірчаний твердотільний акумулятор, який може конкурувати з традиційними літій-іонними.