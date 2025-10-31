Батарея майбутнього: створено проривний акумулятор зі щільністю енергії 600 Вт·год/кг (фото)

Німецькі вчені розробили літій-сірчаний (Li-S) твердотільний акумулятор, який потенційно може конкурувати з традиційними літій-іонними (Li-ion) акумуляторами.

Нова технологія, створена вченими з Fraunhofer IWS у Дрездені, розробляється в рамках двох взаємодоповнюючих проєктів. Про це йдеться в пресрелізі навчального закладу.

Перший проєкт називається AnSiLiS, що фінансується Федеральним міністерством досліджень, технологій та космосу Німеччини. Другий, TALISSMAN, підтримується програмою Європейського Союзу Horizon Europe.

У AnSiLiS розроблять сірково-вуглецевий композитний катод у поєднанні з тонким літій-металевим анодом та гібридним електролітом. Натомість ініціатива TALISSMAN зосереджена на масштабуванні та промисловій доцільності.

Що відомо про новий акумулятор

Як пояснюють дослідники, літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою традиційним літій-іонним системам. Однак звичайні літій-сірчані елементи мають обмежений термін служби циклу, оскільки їхні рідкі електроліти сприяють утворенню розчинних полісульфідів. Ці побічні продукти призводять до втрат матеріалу та прискореного зниження стабільності циклу.

Відео дня

Візуалізація літій-сірчаного акумулятора

У новій конструкції використовується технологія DRYtraec від Fraunhofer, яка являє собою метод нанесення покриття без розчинників, що створює стабільні плівки електродів без необхідності енергоємного сушіння.

Важливо

Акумулятори закінчуються: експерти попередили про дефіцит та значне зростання цін

Цей метод може скоротити споживання енергії у виробництві до 30 відсотків та значно знизити викиди CO2. За словами дослідників, архітектура комірок також сумісна з існуючими виробничими лініями літій-іонних акумуляторів, що дозволяє швидше впровадити її в промисловості.

Ранні лабораторні випробування показали, що новий акумулятор може досягати питомої щільності енергії, що перевищує 600 ват-годин на кілограм (Вт·год/кг). Розробники сподіваються, що в майбутньому він зможе живити літаки наступного покоління, дрони та портативні пристрої.

Нагадаємо, команда дослідників з Китаю розробила конструкцію літій-іонних акумуляторів, що значно знижує ймовірність загоряння.

Фокус також повідомляв, що корейські вчені створили гібридний анод для акумуляторів, який забезпечує швидку зарядку без втрати ємності.