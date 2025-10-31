Батарея майбутнього: створено проривний акумулятор зі щільністю енергії 600 Вт·год/кг (фото)
Німецькі вчені розробили літій-сірчаний (Li-S) твердотільний акумулятор, який потенційно може конкурувати з традиційними літій-іонними (Li-ion) акумуляторами.
Нова технологія, створена вченими з Fraunhofer IWS у Дрездені, розробляється в рамках двох взаємодоповнюючих проєктів. Про це йдеться в пресрелізі навчального закладу.
Перший проєкт називається AnSiLiS, що фінансується Федеральним міністерством досліджень, технологій та космосу Німеччини. Другий, TALISSMAN, підтримується програмою Європейського Союзу Horizon Europe.
У AnSiLiS розроблять сірково-вуглецевий композитний катод у поєднанні з тонким літій-металевим анодом та гібридним електролітом. Натомість ініціатива TALISSMAN зосереджена на масштабуванні та промисловій доцільності.
Що відомо про новий акумулятор
Як пояснюють дослідники, літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою традиційним літій-іонним системам. Однак звичайні літій-сірчані елементи мають обмежений термін служби циклу, оскільки їхні рідкі електроліти сприяють утворенню розчинних полісульфідів. Ці побічні продукти призводять до втрат матеріалу та прискореного зниження стабільності циклу.
У новій конструкції використовується технологія DRYtraec від Fraunhofer, яка являє собою метод нанесення покриття без розчинників, що створює стабільні плівки електродів без необхідності енергоємного сушіння.Важливо
Цей метод може скоротити споживання енергії у виробництві до 30 відсотків та значно знизити викиди CO2. За словами дослідників, архітектура комірок також сумісна з існуючими виробничими лініями літій-іонних акумуляторів, що дозволяє швидше впровадити її в промисловості.
Ранні лабораторні випробування показали, що новий акумулятор може досягати питомої щільності енергії, що перевищує 600 ват-годин на кілограм (Вт·год/кг). Розробники сподіваються, що в майбутньому він зможе живити літаки наступного покоління, дрони та портативні пристрої.
