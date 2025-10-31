Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Батарея майбутнього: створено проривний акумулятор зі щільністю енергії 600 Вт·год/кг (фото)

Розробка твердотільного літій-сірчаного акумулятора
Дослідник з Інституту матеріалів та балкових технологій Фраунгофера IWS | Фото: Fraunhofer IWS

Німецькі вчені розробили літій-сірчаний (Li-S) твердотільний акумулятор, який потенційно може конкурувати з традиційними літій-іонними (Li-ion) акумуляторами.

Нова технологія, створена вченими з Fraunhofer IWS у Дрездені, розробляється в рамках двох взаємодоповнюючих проєктів. Про це йдеться в пресрелізі навчального закладу.

Перший проєкт називається AnSiLiS, що фінансується Федеральним міністерством досліджень, технологій та космосу Німеччини. Другий, TALISSMAN, підтримується програмою Європейського Союзу Horizon Europe.

У AnSiLiS розроблять сірково-вуглецевий композитний катод у поєднанні з тонким літій-металевим анодом та гібридним електролітом. Натомість ініціатива TALISSMAN зосереджена на масштабуванні та промисловій доцільності.

Що відомо про новий акумулятор

Як пояснюють дослідники, літій-сірчані акумулятори є перспективною альтернативою традиційним літій-іонним системам. Однак звичайні літій-сірчані елементи мають обмежений термін служби циклу, оскільки їхні рідкі електроліти сприяють утворенню розчинних полісульфідів. Ці побічні продукти призводять до втрат матеріалу та прискореного зниження стабільності циклу.

Відео дня
Літій-сірчаний акумулятор
Візуалізація літій-сірчаного акумулятора

У новій конструкції використовується технологія DRYtraec від Fraunhofer, яка являє собою метод нанесення покриття без розчинників, що створює стабільні плівки електродів без необхідності енергоємного сушіння.

Важливо
Акумулятори закінчуються: експерти попередили про дефіцит та значне зростання цін

Цей метод може скоротити споживання енергії у виробництві до 30 відсотків та значно знизити викиди CO2. За словами дослідників, архітектура комірок також сумісна з існуючими виробничими лініями літій-іонних акумуляторів, що дозволяє швидше впровадити її в промисловості.

Ранні лабораторні випробування показали, що новий акумулятор може досягати питомої щільності енергії, що перевищує 600 ват-годин на кілограм (Вт·год/кг). Розробники сподіваються, що в майбутньому він зможе живити літаки наступного покоління, дрони та портативні пристрої.

Нагадаємо, команда дослідників з Китаю розробила конструкцію літій-іонних акумуляторів, що значно знижує ймовірність загоряння.

Фокус також повідомляв, що корейські вчені створили гібридний анод для акумуляторів, який забезпечує швидку зарядку без втрати ємності.