Акумулятори закінчуються: експерти попередили про дефіцит та значне зростання цін

На світовому ринку акумуляторів спостерігається скорочення пропозиції малоформатних елементів живлення, попри суттєве розширення діяльності великих китайських виробників.

Замовлення на малоформатні елементи ємністю 100 А·год, які є основою сучасних побутових систем, тепер розтягнуться до початку 2026 року, а ціни зросли більш ніж на 20%, оскільки попит перевищує потужності. Про це пише ESS News.

Повідомляється, що поставки малих акумуляторів досягли 21,64 ГВт⋅год у першому півріччі, що на 72,38% більше, ніж минулого року, а обсяги у другому кварталі вперше перевищили 10 ГВт⋅год. Обсяг нових потужностей для зберігання енергії в Європі за цей період зріс на 210% і досяг 12 ГВт·год, причому понад 60% припадає на домашні системи.

Виробники акумуляторів реагують на це запуском нових заводів. Починаючи з другого кварталу, такі компанії, як CATL, BYD, EVE Energy та Gotion High-Tech, оголосили про нові проєкти. Попри це, пропозиція не встигає задовольняти попит.

Як пояснюють у виданні, значна частина нових інвестицій спрямована на великоформатні елементи ємністю 300 А·год і вище, які цінуються в системах накопичення енергії великого масштабу завдяки нижчій вартості системи та простішій інтеграції, а не на формати 50–100 А·год, які домінують у домашніх системах.

"Ознаки напруги з'явилися в серпні, коли в рамках централізованих закупівель елементів накопичення енергії China Electrical Equipment Group на 7,248 ГВт·год не було укладено контракт на пакети ємностей 50 А·год і 100 А·год, що підкреслює невідповідність в сегменті малих батарей", — зазначили автори.

Керівники CATL заявили, що обмеження потужностей повинні "поступово послабитися протягом наступних одного-двох кварталів". Однак у галузі очікують, що структурний дефіцит елементів малого формату збережеться в першій половині 2026 року.

Нагадаємо, китайська компанія Sunwoda показала передовий твердотільний акумулятор, який є проривним одразу за кількома параметрами.

Фокус також повідомляв, що вчені розробили новий тип електроліту, з яким літій-металеві акумулятори стабільно працюють понад рік.