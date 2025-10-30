Аккумуляторы заканчиваются: эксперты предупредили о дефиците и значительном росте цен

На мировом рынке аккумуляторов наблюдается сокращение предложения малоформатных элементов питания, несмотря на существенное расширение деятельности крупных китайских производителей.

Заказы на малоформатные элементы емкостью 100 А-ч, которые являются основой современных бытовых систем, теперь растянутся до начала 2026 года, а цены выросли более чем на 20%, поскольку спрос превышает мощности. Об этом пишет ESS News.

Сообщается, что поставки малых аккумуляторов достигли 21,64 ГВт⋅ч в первом полугодии, что на 72,38% больше, чем в прошлом году, а объемы во втором квартале впервые превысили 10 ГВт⋅ч. Объем новых мощностей для хранения энергии в Европе за этот период вырос на 210% и достиг 12 ГВт-ч, причем более 60% приходится на домашние системы.

Производители аккумуляторов реагируют на это запуском новых заводов. Начиная со второго квартала, такие компании, как CATL, BYD, EVE Energy и Gotion High-Tech, объявили о новых проектах. Несмотря на это, предложение не успевает удовлетворять спрос.

Как объясняют в издании, значительная часть новых инвестиций направлена на крупноформатные элементы емкостью 300 А-ч и выше, которые ценятся в системах накопления энергии большого масштаба благодаря более низкой стоимости системы и простой интеграции, а не на форматы 50-100 А-ч, которые доминируют в домашних системах.

"Признаки напряжения появились в августе, когда в рамках централизованных закупок элементов накопления энергии China Electrical Equipment Group на 7,248 ГВт-ч не был заключен контракт на пакеты емкостей 50 А-ч и 100 А-ч, что подчеркивает несоответствие в сегменте малых батарей", — отметили авторы.

Руководители CATL заявили, что ограничения мощностей должны "постепенно ослабнуть в течение следующих одного-двух кварталов". Однако в отрасли ожидают, что структурный дефицит элементов малого формата сохранится в первой половине 2026 года.

