Ученые продлили срок службы батарей на 9000 часов: за счет чего удалось это сделать

Разработан новый тип электролита, с которым литий-металлические АКБ стабильно работают более года. Технология поможет ускорить их массовое внедрение.

Литий-металлические элементы славятся высокой емкостью и отлично подходят для систем хранения энергии. Однако их широкому применению мешают два частых дефекта: риск возгорания из-за утечки жидкого электролита и рост дендритов — игольчатых образований, вызывающих короткое замыкание, пишет Independent.

Результаты открытия

Ранее в исследованиях выяснилось, что использование глубоких эвтектических гелевых электролитов (DEGE) может решить эти проблемы. Команда исследователей из Нанкайского университета пошла еще дальше и создала модернизированный электролит на основе фторированных амидов.

Ученые взяли за основу химическое вещество 2,2,2-трифтор-N-метилацетамид. Введение фторированных групп в состав электролита не только повышает его стабильность, но и подавляет образование дендритов. Фтор, благодаря эффекту отвода электронов, формирует более устойчивую структуру материала.

Новые ячейки демонстрируют феноменальную долговечность. Они стабильно функционировали свыше 9000 часов (375 дней), а некоторые из них сохранили более 80% своей первоначальной емкости даже после 2500 циклов перезарядки. Что касается термостабильности, тесты показали, что даже при повышенной температуре в 80°C улучшенный электролит был устойчив в течение 300 циклов.

Чего ждать на практике

Эта инновация критически важна для производства безопасных, долговечных и энергоемких аккумуляторов литий-металлического типа. Ими смогут оснащать электрокары для повышения запаса хода с минимальным износом со временем. Также эти батареи способны стать незаменимыми для масштабных систем хранения энергии, где не менее важна долгосрочная стабильность.

