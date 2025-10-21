Батарея на основе натрия может творить чудеса: помогла одна простая настройка

Аккумуляторы обычно рассматривают как средство хранения и передачи энергии, но оказалось, что они способны на большее. Например, очищать морскую воду, чтобы ее можно было пить.

Ученые из Университета Суррея (Великобритания) обнаружили простой способ, который может повышать производительность натрий-ионных батарей, пишет interestingengineering.com. Но вода при этом не удаляется, как обычно, а остается внутри.

В отличие от литий-ионной технологии, которая сейчас преобладает на рынке хранения энергии, технология на основе натрия гораздо более доступна, – ведь натрий и дешевле лития, и больше распространен. Но создать конкурентоспособную натрий-ионную батарею долго не получалось.

В конце концов исследователи показали, что материал на основе натрия – оксид натрия и ванадия – работает лучше, если в нем сохраняется содержащаяся естественным образом вода. Материал, называемый наноструктурированным гидратом ванадата натрия (NVOH), сохраняет больше заряда, заряжается быстрее и остается стабильным в течение более 400 циклов зарядки.

В ходе испытаний "влажная" версия NVOH удерживала почти в два раза больше заряда, чем обычные натрий-ионные материалы.

Специалисты также проверили, как этот материал ведет себя в соленой воде (она считается одним из самых сложных условий). Оказалось, что устройство продолжало эффективно работать, удаляя натрий из раствора, а графитовый электрод в это время извлекал из воды хлорид натрия, – то есть происходило электрохимическое опреснение.

Ученые говорят, что в будущем такая технология очень пригодится, ведь морскую воду можно будет использовать в качестве абсолютно безопасного, бесплатного и доступного электролита. Бонусом будет идти получение в процессе пресной воды, пригодной для питья.

