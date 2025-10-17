Bluetti выпустила первую в мире зарядную станцию на натрий-ионных батареях: чем она лучше обычных

Новая портативная электростанция Pioneer Na может запитать до 11 устройств одновременно, обеспечивая максимальную выходную мощность 1500 Вт и емкость 900 Вт/ч.

Электростанция емкостью 900 Вт/ч с выходной мощностью 1500 Вт будет продаваться за 1299 долларов, пишет notebookcheck.net, но для первых покупателей будет и специальная цена 799 долларов (около 54 тыс. и 33 тыс. в гривнах соответственно).

Pioneer Na заявлена как первая в мире портативная электростанция на натрий-ионных аккумуляторах, обеспечивающих максимальную выходную мощность 1500 Вт и 2250 Вт в режиме подъема мощности. Станция рассчитана на работу при экстремально низких температурах (до -25 °C).

Натрий-ионный аккумулятор станции рассчитан на 4 тысячи циклов разряда. Как и другие портативные зарядные станции Bluetti (к примеру, Elite 100 V2), модель Pioneer Na поддерживает быструю зарядку. Как сообщает компания, устройство заряжается от 0 до 80% всего за 35 минут благодаря двухрежимной зарядке – от сети переменного тока мощностью 1900 Вт и от солнечной батареи.

Габариты портативной зарядной станции составляют 340 x 247 x 317 мм, а весит она около 16 кг.

В Pioneer Na от Bluetti предусмотрено 11 портов, что позволяет одновременно заряжать до 11 устройств, включая смартфоны, ноутбуки, электрогрили, обогреватели и многое другое.

Чем натриевые батареи лучше литиевых

Натрий-ионные аккумуляторы дешевле и проще в производстве, потому что натрий является доступным и дешевым материалом, по сравнению с литием, на добычу которого тратится много средств и ресурсов. Натриевые батареи являются экологичной альтернативной литиевым, т.к. добыча этого редкоземельного минерала вредит окружающей среде. Хотя плотность натриевых устройств меньше, чем у литиевых аналогов, они имеют более длительный срок службы, что, несомненно, является плюсом.

Ранее стало известно, что компания Anker Solix представила портативную зарядную станцию C1000 Gen 2, способную полностью зарядиться от розетки всего за 49 минут.

Также сообщалось, что Anker выпустила портативную электростанцию Solix F3800 Plus, которая может питать весь дом.