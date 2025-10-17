Bluetti випустила першу у світі зарядну станцію на натрій-іонних батареях: чим вона краща за звичайні

Нова портативна електростанція Pioneer Na може живити до 11 пристроїв одночасно, забезпечуючи максимальну вихідну потужність 1500 Вт і ємність 900 Вт/год.

Електростанція ємністю 900 Вт/год з вихідною потужністю 1500 Вт продаватиметься за 1299 доларів, пише notebookcheck.net, але для перших покупців буде і спеціальна ціна 799 доларів (близько 54 тис. і 33 тис. у гривнях відповідно).

Pioneer Na заявлена як перша у світі портативна електростанція на натрій-іонних акумуляторах, що забезпечують максимальну вихідну потужність 1500 Вт і 2250 Вт у режимі підйому потужності. Станція розрахована на роботу за екстремально низьких температур (до -25 °C).

Натрій-іонний акумулятор станції розрахований на 4 тисячі циклів розряду. Як і інші портативні зарядні станції Bluetti (наприклад, Elite 100 V2), модель Pioneer Na підтримує швидке заряджання. Як повідомляє компанія, пристрій заряджається від 0 до 80% всього за 35 хвилин завдяки дворежимній зарядці — від мережі змінного струму потужністю 1900 Вт і від сонячної батареї.

Відео дня

Габарити портативної зарядної станції становлять 340 x 247 x 317 мм, а важить вона близько 16 кг.

У Pioneer Na від Bluetti передбачено 11 портів, що дає змогу одночасно заряджати до 11 пристроїв, включно зі смартфонами, ноутбуками, електрогрилями, обігрівачами та багато іншого.

Чим натрієві батареї кращі за літієві

Натрій-іонні акумулятори дешевші та простіші у виробництві, тому що натрій є доступним і дешевим матеріалом, порівняно з літієм, на видобуток якого витрачається багато коштів і ресурсів. Натрієві батареї є екологічною альтернативою літієвим, тому що видобуток цього рідкоземельного мінералу шкодить навколишньому середовищу. Хоча щільність натрієвих пристроїв менша, ніж у літієвих аналогів, вони мають більш тривалий термін служби, що, безсумнівно, є плюсом.

Раніше стало відомо, що компанія Anker Solix представила портативну зарядну станцію C1000 Gen 2, здатну повністю зарядитися від розетки всього за 49 хвилин.

Також повідомлялося, що Anker випустила портативну електростанцію Solix F3800 Plus, яка може живити весь будинок.