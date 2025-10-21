Батарея на основі натрію може творити чудеса: допомогло одне просте налаштування

Акумулятори зазвичай розглядають як засіб зберігання і передачі енергії, але виявилося, що вони здатні на більше. Наприклад, очищати морську воду, щоб її можна було пити.

Вчені з Університету Суррея (Велика Британія) виявили простий спосіб, який може підвищувати продуктивність натрій-іонних батарей, пише interestingengineering.com. Але вода при цьому не видаляється, як зазвичай, а залишається всередині.

На відміну від літій-іонної технології, яка зараз переважає на ринку зберігання енергії, технологія на основі натрію набагато доступніша — адже натрій і дешевший від літію, і більш поширений. Але створити конкурентоспроможну натрій-іонну батарею довго не виходило.

Зрештою дослідники показали, що матеріал на основі натрію — оксид натрію і ванадію — працює краще, якщо в ньому зберігається вода, що міститься природним чином. Матеріал, званий наноструктурованим гідратом ванадату натрію (NVOH), зберігає більше заряду, заряджається швидше і залишається стабільним протягом понад 400 циклів заряджання.

Під час випробувань "волога" версія NVOH утримувала майже вдвічі більше заряду, ніж звичайні натрій-іонні матеріали.

Фахівці також перевірили, як цей матеріал поводиться в солоній воді (вона вважається однією з найскладніших умов). Виявилося, що пристрій продовжував ефективно працювати, видаляючи натрій із розчину, а графітовий електрод у цей час вилучав із води хлорид натрію, — тобто відбувалося електрохімічне опріснення.

Вчені кажуть, що в майбутньому така технологія стане в пригоді, адже морську воду можна буде використовувати як абсолютно безпечний, безкоштовний і доступний електроліт. Бонусом буде йти отримання в процесі прісної води, придатної для пиття.

Раніше стало відомо, що натрій-іонні батареї вийшли на новий рівень. Високу ефективність вдалося зберегти завдяки новому аноду на основі олова.

Також повідомлялося, що компанія Bluetti випустила першу у світі зарядну станцію на натрій-іонних батареях. Нова портативна електростанція Pioneer Na може живити до 11 пристроїв одночасно.