Учені подовжили термін служби батарей на 9000 годин: за рахунок чого вдалося це зробити

Розроблено новий тип електроліту, з яким літій-металеві АКБ стабільно працюють понад рік. Технологія допоможе прискорити їхнє масове впровадження.

Літій-металеві елементи славляться високою ємністю і чудово підходять для систем зберігання енергії. Однак їхньому широкому застосуванню заважають два часті дефекти: ризик загоряння через витік рідкого електроліту і ріст дендритів — голчастих утворень, що спричиняють коротке замикання, пише Independent.

Результати відкриття

Раніше в дослідженнях з'ясувалося, що використання глибоких евтектичних гелевих електролітів (DEGE) може вирішити ці проблеми. Команда дослідників з Нанкайського університету пішла ще далі і створила модернізований електроліт на основі фторованих амідів.

Вчені взяли за основу хімічну речовину 2,2,2-трифтор-N-метилацетамід. Введення фторованих груп до складу електроліту не тільки підвищує його стабільність, а й пригнічує утворення дендритів. Фтор, завдяки ефекту відведення електронів, формує більш стійку структуру матеріалу.

Нові комірки демонструють феноменальну довговічність. Вони стабільно функціонували понад 9000 годин (375 днів), а деякі з них зберегли понад 80% своєї первісної ємності навіть після 2500 циклів перезарядки. Щодо термостабільності, тести засвідчили, що навіть за підвищеної температури у 80°C покращений електроліт був стійкий протягом 300 циклів.

Чого чекати на практиці

Ця інновація критично важлива для виробництва безпечних, довговічних і енергоємних акумуляторів літій-металевого типу. Ними зможуть оснащувати електрокари для підвищення запасу ходу з мінімальним зносом з часом. Також ці батареї здатні стати незамінними для масштабних систем зберігання енергії, де не менш важлива довгострокова стабільність.

