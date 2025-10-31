Батарея будущего: создан прорывной аккумулятор с плотностью энергии 600 Вт-ч/кг (фото)

Немецкие ученые разработали литий-серный (Li-S) твердотельный аккумулятор, который потенциально может конкурировать с традиционными литий-ионными (Li-ion) аккумуляторами.

Новая технология, созданная учеными из Fraunhofer IWS в Дрездене, разрабатывается в рамках двух взаимодополняющих проектов. Об этом говорится в пресс-релизе учебного заведения.

Первый проект называется AnSiLiS, финансируемый Федеральным министерством исследований, технологий и космоса Германии. Второй, TALISSMAN, поддерживается программой Европейского Союза Horizon Europe.

В AnSiLiS разработают серо-углеродный композитный катод в сочетании с тонким литий-металлическим анодом и гибридным электролитом. Зато инициатива TALISSMAN сосредоточена на масштабировании и промышленной целесообразности.

Что известно о новом аккумуляторе

Как объясняют исследователи, литий-серные аккумуляторы являются перспективной альтернативой традиционным литий-ионным системам. Однако обычные литий-серные элементы имеют ограниченный срок службы цикла, поскольку их жидкие электролиты способствуют образованию растворимых полисульфидов. Эти побочные продукты приводят к потере материала и ускоренному снижению стабильности цикла.

Відео дня

Визуализация литий-серного аккумулятора литиево-серного аккумулятора

В новой конструкции используется технология DRYtraec от Fraunhofer, которая представляет собой метод нанесения покрытия без растворителей, создающий стабильные пленки электродов без необходимости энергоемкой сушки.

Важно

Аккумуляторы заканчиваются: эксперты предупредили о дефиците и значительном росте цен

Этот метод может сократить потребление энергии в производстве до 30 процентов и значительно снизить выбросы CO2. По словам исследователей, архитектура ячеек также совместима с существующими производственными линиями литий-ионных аккумуляторов, что позволяет быстрее внедрить ее в промышленности.

Ранние лабораторные испытания показали, что новый аккумулятор может достигать удельной плотности энергии, превышающей 600 ватт-часов на килограмм (Вт-ч/кг). Разработчики надеются, что в будущем он сможет питать самолеты следующего поколения, дроны и портативные устройства.

Напомним, команда исследователей из Китая разработала конструкцию литий-ионных аккумуляторов, что значительно снижает вероятность возгорания.

Фокус также сообщал, что корейские ученые создали гибридный анод для аккумуляторов, который обеспечивает быструю зарядку без потери емкости.