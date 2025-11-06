Рекорд серед акумуляторів: Німеччина будує гігантську систему зберігання енергії

Компанія Eco Stor розпочала будівництво акумуляторної установки потужністю 300 МВт/714 МВт·год, яка зараз є найбільшим подібним проєктом, що розробляється в Німеччині.

Раніше компанія RWE ненадовго встановила рекорд найбільшого в Німеччині акумулятора завдяки своєму проєкту потужністю 400 МВт / 700 МВт·год. Однак тепер Eco Stor виходить на перше місце, пише ESS News.

Повідомляється, що Eco Power Three GmbH (дочірня компанія Eco Stor) побудує новий об'єкт у Фердерштедті. Підготовка до будівництва розпочалася в липні, і початкові роботи на вже тривають.

За даними Eco Stor, система зберігання електроенергії складатиметься з трьох блоків, кожен з яких матиме незалежну інфраструктуру, що дозволить поетапне введення в експлуатацію. Окрім системи зберігання, яка займатиме приблизно вісім гектарів, на місці також будується 110-кіловольтна підстанція з високопродуктивними трансформаторами.

Відео дня

Важливо

Живить цілий будинок: хлопець зібрав акумулятор із старих одноразових вейпів (відео)

Як зазначають у виданні, одним з найбільших викликів у будівництві масштабних акумуляторних сховищ є підключення до мережі. Зважаючи на це, керуючий директор Eco-Stor Георг Галлметцер висловив подяку всім залученим сторонам за їхню "тісну та орієнтовану на рішення співпрацю".

"Для нас, як оператора системи передачі, високопродуктивні великомасштабні сховища в місцях, зручних для мережі, є важливим компонентом для підтримки стабільності та гнучкості електромережі", — додав генеральний директор 50Hertz Стефан Капферер під час церемонії закладання фундаменту.

Нагадаємо, німецькі дослідники розробили новий тип натрій-іонного акумулятора на основі деревних відходів, який витримує 100 циклів заряджання та розряджання.

Фокус також повідомляв, що вчені створили модель штучного інтелекту, яка знайшла нові матеріали для передових акумуляторів, опираючись лише на 58 вихідних даних.