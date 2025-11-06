Рекорд среди аккумуляторов: Германия строит гигантскую систему хранения энергии

Компания Eco Stor начала строительство аккумуляторной установки мощностью 300 МВт/714 МВт-ч, которая сейчас является крупнейшим подобным проектом, разрабатываемым в Германии.

Ранее компания RWE ненадолго установила рекорд самого большого в Германии аккумулятора благодаря своему проекту мощностью 400 МВт / 700 МВт-ч. Однако теперь Eco Stor выходит на первое место, пишет ESS News.

Сообщается, что Eco Power Three GmbH (дочерняя компания Eco Stor) построит новый объект в Фердерштедте. Подготовка к строительству началась в июле, и начальные работы на уже продолжаются.

По данным Eco Stor, система хранения электроэнергии будет состоять из трех блоков, каждый из которых будет иметь независимую инфраструктуру, что позволит поэтапный ввод в эксплуатацию. Кроме системы хранения, которая будет занимать примерно восемь гектаров, на месте также строится 110-киловольтная подстанция с высокопроизводительными трансформаторами.

Как отмечают в издании, одним из самых больших вызовов в строительстве масштабных аккумуляторных хранилищ является подключение к сети. Несмотря на это, управляющий директор Eco-Stor Георг Галлметцер выразил благодарность всем вовлеченным сторонам за их "тесное и ориентированное на решение сотрудничество".

"Для нас, как оператора системы передачи, высокопроизводительные крупномасштабные хранилища в местах, удобных для сети, являются важным компонентом для поддержания стабильности и гибкости электросети", — добавил генеральный директор 50Hertz Стефан Капферер во время церемонии закладки фундамента.

Напомним, немецкие исследователи разработали новый тип натрий-ионного аккумулятора на основе древесных отходов, который выдерживает 100 циклов зарядки и разрядки.

