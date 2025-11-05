Питает целый дом: парень собрал аккумулятор из старых одноразовых вейпов (видео)
Ютубер Крис Доэл построил рабочую аккумуляторную систему, используя батарейки от 500 выброшенных одноразовых вейпов.
Аккумулятор из вейпов теперь питает чайник, микроволновую печь, вентилятор и компьютер. Детали Крис Доэл раскрыл в своем YouTube-канале.
Парень собирал использованные вейпы из местных магазинов, разбирал их и проверял каждую батарейку на жизнеспособность. Поврежденные батарейки выбрасывал, а рабочие тщательно маркировал, заряжал и хранил. После сортировки он сгруппировал девять батареек с помощью держателей, напечатанных на 3D-принтере.
Чтобы надежно соединить каждую ячейку, Доэл использовал медную ленту и никелевые полоски. Он также установил предохранитель и использовал переработанную систему управления аккумулятором скутера для контроля настройки.
Каждая группа образовывала модуль, подобный тем, что используются в аккумуляторных блоках электромобилей. В результате 29-летний инженер соединил 56 таких модулей в большую систему весом около 38 килограммов, способную выдавать около 50 вольт постоянного тока.
Как отмечает TecheBlog, система Доэла обеспечивает 2,52 киловатт-часа энергии. Этого достаточно для питания его мастерской в течение трех дней или целого дома в течение примерно восьми часов при условии экономного использования.
