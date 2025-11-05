Живить цілий будинок: хлопець зібрав акумулятор із старих одноразових вейпів (відео)
Ютубер Кріс Доел побудував робочу акумуляторну систему, використовуючи батарейки від 500 викинутих одноразових вейпів.
Акумулятор з вейпів тепер живить чайник, мікрохвильову піч, вентилятор і комп’ютер. Деталі Кріс Доел розкрив у своєму YouTube-каналі.
Хлопець збирав використані вейпи з місцевих магазинів, розбирав їх і перевіряв кожну батарейку на життєздатність. Пошкоджені батарейки викидав, а робочі ретельно маркував, заряджав і зберігав. Після сортування він згрупував дев'ять батарейок за допомогою тримачів, надрукованих на 3D-принтері.
Щоб надійно з’єднати кожну комірку, Доел використав мідну стрічку та нікелеві смужки. Він також встановив запобіжник і використав перероблену систему керування акумулятором скутера для контролю налаштування.
Кожна група утворювала модуль, подібний до тих, що використовуються в акумуляторних блоках електромобілів. В результаті 29-річний інженер з’єднав 56 таких модулів у велику систему вагою близько 38 кілограмів, здатну видавати близько 50 вольт постійного струму.
Як зазначає TecheBlog, система Доела забезпечує 2,52 кіловат-години енергії. Цього достатньо для живлення його майстерні протягом трьох днів або цілого будинку протягом приблизно восьми годин за умови економного використання.
