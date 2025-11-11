Не спешите выбрасывать старые аккумуляторы: из них можно извлечь 95% ценных металлов

Исследовательская группа, связанная с Ульсанским национальным институтом науки и технологий в Южной Корее, представила инновационную технологию переработки, способную восстанавливать более 95% никеля и кобальта из отработанных аккумуляторов с чистотой более 99%.

Новый метод устраняет ограничения традиционных процессов переработки, которые часто включают сложные химические процедуры и вредят окружающей среде. Об этом пишет Tech Xplore.

Как отмечают в издании, отработанные батарейки содержат большое количество критически важных металлов, таких как никель, кобальт и марганец. Однако сосуществование нескольких металлов затрудняет их добычу.

Методы добычи обычно базируются на сильных кислотах, таких как серная кислота, и химических экстрагентах, которые образуют опасные сточные воды и включают многостадийные энергоемкие процессы. В свою очередь новый процесс минимизирует использование химикатов и образование сточных вод, одновременно повышая как чистоту, так и эффективность восстановления металлов.

Відео дня

Суть прорыва заключается в том, что ионы металлов избирательно осаждаются в виде твердых металлов посредством подачи контролируемого напряжения на жидкую смесь, содержащую измельченный материал аккумулятора. При этом для восстановления каждого иона металла используется разное напряжение. Таким образом команда преодолела распространенную проблему одновременного совместного осаждения никеля и кобальта.

Важно

Рекорд среди аккумуляторов: Германия строит гигантскую систему хранения энергии

При реальном применении к фильтратам из аккумуляторов NCM (никель-кобальт-марганцевых соединений) ученым удалось достичь восстановления более 95%. При этом чистота отделения превышала 99,9% как для никеля, так и для кобальта.

"Преодолевая давний компромисс между чистотой и коэффициентом восстановления в электрохимическом разделении, наш метод предлагает устойчивое и экономически эффективное решение", — отметил профессор Квийонг Ким.

Напомним, исследователи разработали новый тип натрий-ионного аккумулятора на основе древесных отходов.

Фокус также сообщал, что ученые создали литий-серный твердотельный аккумулятор, который может конкурировать с традиционными литий-ионными.