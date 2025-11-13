Аккумуляторы получат вторую жизнь: исследователи нашли неожиданное решение (фото)
Группа исследователей из Швейцарии создала роботизированную систему, которая может обеспечить надежный второй срок службы для аккумуляторов электромобилей.
Технология была разработана в рамках исследовательского проекта CircuBAT, который объединил семь швейцарских исследовательских учреждений и 24 компании для исследования новых способов оптимизации каждого этапа жизни аккумулятора. Детали раскрыты на официальном сайте Бернского университета прикладных наук (BFH).
Сообщается, что в течение последних четырех лет ученые работали над роботизированными системами, способными безопасно разбирать, сортировать и перерабатывать использованные литий-ионные элементы. Этот процесс традиционно считался трудоемким и опасным.
"Мы разработали инновационные решения, которые привлекают внимание всего мира", — сказал Андреа Веццини, профессор промышленной электроники BFH и руководитель проекта.
Новая роботизированная система переработки была разработана в Швейцарском центре технологий аккумуляторов (SBTC). Она использует прецизионную робототехнику для разделения аккумуляторных модулей и восстановления высококачественного сырья с минимальным ручным перемещением.
Во время работы над проектом ученые рассматривали способы продления срока службы аккумуляторов и их повторного использования. Они отметили, что некоторые аккумуляторы электромобилей, вышедшие из эксплуатации, можно превратить в стационарные системы хранения энергии. Они могут получить вторую жизнь в качестве резервных источников питания для зданий или сетей возобновляемой энергии.Важно
Чтобы сделать эти системы масштабируемыми, исследователи разработали автоматизированные процессы демонтажа и методы прямого восстановления материалов. Они также разработали новые покрытия электродов, которые снижают как потребление энергии, так и производственные затраты при производстве элементов.
Вместе эти новые подходы создают основу для интеграции вторичного сырья в новые аккумуляторы, что является ключевым шагом к уменьшению зависимости от добычи полезных ископаемых.
