Аккумуляторы не нужны: найден новый источник энергии, который уже питает БПЛА

Компания Amogy разработала технологию, которая позволит использовать аммиак как основной источник топлива для беспилотников, морского судоходства, производства электроэнергии, промышленности и тому подобное.

Стартап Amogy, основанный четырьмя выпускниками Массачусетского технологического института (MIT) в США, предлагает новый катализатор, способный расщеплять аммиак на водород и азот до 70% эффективнее, чем самые современные системы сегодня. Об этом говорится на сайте MIT.

Аммиак считается перспективным топливом, поскольку он не содержит углерода, имеет высокую энергоемкость, его легче транспортировать и хранить, чем водород. Однако сжигание аммиака создает опасные оксиды азота, а расщепление молекул аммиака для создания водородного топлива обычно требует много энергии и специализированных двигателей.

В свою очередь Amogy планирует продавать свои катализаторы, а также модульные системы, включая топливные элементы и двигатели для непосредственного преобразования аммиака в энергию. Эти системы не сжигают и не сжигают аммиак, а следовательно, избегают проблем со здоровьем, связанных с оксидами азота.

Компания уже использовала свою технологию расцепления для создания первого в мире дрона, работающего на аммиаке. Она также привлекла к сотрудничеству лидеров отрасли, включая Samsung, Saudi Aramco, KBR и Hyundai, собрав при этом более 300 миллионов долларов.

"Никто еще не продемонстрировал, что аммиак можно использовать для питания устройств такого масштаба, как мы. Мы продемонстрировали, что этот подход работает и является масштабируемым", — сказал генеральный директор Сонхун Ву.

Учитывая преимущества аммиака в плотности мощности по сравнению с возобновляемыми источниками энергии и батареями, компания также ориентируется на энергоемкие отрасли, такие как морское судоходство, производство электроэнергии, строительство и горнодобывающая промышленность.

"В тяжелом транспорте приходится использовать жидкое топливо с высокой плотностью энергии из-за больших расстояний и требований к мощности. Аккумуляторы не могут удовлетворить эти требования. Именно поэтому водород является такой привлекательной молекулой для тяжелой промышленности и судоходства. Но водород нужно хранить слишком холодным, тогда как аммиак может быть жидким при комнатной температуре. Наша задача сейчас — обеспечить эту мощность в больших масштабах", — добавил Ву.

