Не требует электроэнергии: инженеры создали необычное устройство для отопления дома (фото)

Группа исследователей из Южной Кореи разработала энергосберегающее устройство, способное автоматически управлять нагревом и охлаждением здания без электроэнергии или внешнего источника питания.

Новое интеллектуальное 3D-устройство автоматически открывается и закрывается в зависимости от углов солнечного света, что позволяет ему переключаться между охлаждением и обогревом. Об этом пишет Tech Xplore.

По словам разработчиков, устройство использует сплав с памятью формы (SMA), который реагирует на изменения температуры, открываясь и закрываясь без необходимости во внешнем источнике питания. Система автоматически переключается между охлаждением и обогревом, в зависимости от времени года или изменений внешней температуры. Ее дизайн базируется на традиционных корейских принципах архитектуры.

Принцип работы нового устройства Фото: Advanced Materials

Исследователи испытали свою разработку при различных условиях в реальной внешней среде, подтвердив, что этот гаджет способен стабильно контролировать отопление и охлаждение независимо от конструкции здания. Таким образом он помогает уменьшить потребление энергии.

Устройство было создано под руководством профессора Ким Пон-хун с кафедры робототехники и мехатроники DGIST в сотрудничестве с KAIST, POSTECH, Университетом Кён Хи и Национальным университетом Конджу.

"Это исследование представляет экологически чистую систему отопления и охлаждения, которая работает независимо без источника питания и предлагает новое направление для энергосберегающих строительных технологий следующего поколения", — сказал профессор Ким.

