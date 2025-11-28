Электроэнергия из движения: инженеры создали новый генератор, который превзошел аналоги

Исследователи из Великобритании разработали высокоэффективный пьезоэлектрический материал, который превращает физическое движение в электричество без использования токсичных материалов.

Команда ученых разработала мягкий гибридный материал, который является одновременно прочным и чрезвычайно чувствительным к движению, что по своим характеристикам не уступает традиционной технологии. Об этом говорится на официальном сайте Бирмингемского университета.

Промышленный стандарт предусматривает использование цирконата титаната свинца (PZT), содержащего около 60 % свинца и требующего обработки при температуре до 1000 °C. В свою очередь новый материал на основе йодида висмута имеет низкую токсичность, проще в производстве и может быть синтезирован при комнатной температуре.

Эти свойства делают его перспективным претендентом на использование в следующем поколении пьезоэлектрических технологий, применяемых в медицинских имплантатах, гибкой электронике и потребительских устройствах.

Как объясняют в издании, пьезоэлектрические материалы реагируют на давление, генерируя электрический заряд при сгибании, скручивании или сжатии. Они также способны деформироваться под воздействием электрического поля

"Благодаря характеристикам, сопоставимым с коммерческими пьезоэлектрическими материалами, но изготовленным из нетоксичного висмута, это открытие является новым путем к экологически ответственным технологиям, которые могут питать датчики, медицинские имплантаты и гибкую электронику будущего", — сказал доктор Доминик Кубицкий из Бирмингемского университета.

Напомним, ученые из Гонконгского университета разработали генератор, который активируется под действием влаги из воздуха.

Фокус также сообщал, что команда исследователей из Европы предложила систему производства энергии с помощью трения, давления и воды.