Воздушный змей, вырабатывающий энергию: в Китае показали необычный генератор (видео)

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая прошли успешные испытания крупнейшего в мире воздушного змея, способного генерировать электроэнергию.

Воздушный змей может использовать энергию ветра на высоте более 300 метров и передавать ее на землю с помощью троса, который приводит в действие генератор для производства электроэнергии. Об этом пишет Global Times.

Испытания воздушного змея для генерации энергии

Сообщается, что в ходе последнего испытания было проведено как развертывание, так и сборка воздушного змея площадью 5000 квадратных метров и двух воздушных змеев площадью 1200 квадратных метров.

Как отмечают в издании, высотная ветровая энергетика пока считается неосвоенной сферой. Она предлагает значительно больший потенциал, чем традиционные ветрогенераторы, благодаря высоким скоростям ветра, стабильным направлениям и большей плотности энергии.

Упомянутый китайский воздушный змей был разработан в рамках национальной программы, которую возглавляет China Energy Engineering Corp.

Напомним, компания Kitepower испытывает в Ирландии систему производства электроэнергии на основе воздушного змея уже более двух лет.

Фокус также сообщал, что в Германии установили ветряную турбину SkySails Power, оснащенную воздушным змеем площадью 120 квадратных метров.