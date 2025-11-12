Гигантский воздушный змей вырабатывает электричество в Ирландии: чем лучше ветряных турбин

Компания Kitepower испытывает в Ирдандии систему производства электроэнергии с помощью "воздушного змея" и ветра уже больше двух лет и показала впечатляющие результаты.

Атлантическое побережье Изумрудного острова, в частности, графство Мейо, отличается уникальным сочетанием интенсивных и постоянных ветров, низкой плотности населения и обширных открытых торфяников, что сделало его идеальным местом для тестов. Подробности стали известны порталу Moeveglobal.

Под конец 2023 года Kitepower, энергетическая компания RWE и совет графства Мейо при поддержке Европейского союза запустили необычный проект возобновляемой энергетики. Система продемонстрировала выходную мощность около 30 кВт на одного воздушного змея и полный заряд аккумуляторов емкостью 336 кВт*ч.

Гигантский воздушный змей площадью около 60 квадратных метров поднимается на высоту более 400 метров (для сравнения, Эйфелева башня имеет высоту около 300 метров) и начинает описывать в небе восьмерки, чтобы увеличить тягу. Такое движение вращает барабан, который преобразует механическую энергию в электричество, накапливаемое в аккумуляторах.

Змей ловит боковой ветер, что увеличивает как подъемную, так и тяговую силу. Во время фазы тяги трос разматывается и тянет за собой вращающийся барабан, чем запускает генератор на наземной станции.

Когда змей удаляется на максимально позволенное расстояние, система снимает натяжение крыла и заставляет вернуться к стартовой точке. Так начинается фаза восстановления, когда трос сматывается обратно, используя лишь часть энергии, выработанной во время фазы тяги.

Чистая разница между этими двумя фазами представляет собой количество произведенной электроэнергии. В ирландских тестах типичный цикл состоит из 80 секунд тяги и 20 секунд восстановления, а полет автоматически контролируется наземной станцией.

Специалисты, проводящие испытания, подчеркивают простоту технологии и возможность работать на большой высоте, чем обычная ветряная турбина. Это позволяет ловить более сильные и стабильные воздушные потоки.

Выработка энергии на единицу установленного материала потенциально выше, чем у традиционных турбин, требующих большого количества стали и бетона. Вся наземная станция Kitepower помещается в стандартный контейнер, а змей и его блок управления вместе весят всего несколько десятков килограммов, поэтому ее легче перевозить и запускать.

Еще одним преимуществом по сравнению с традиционными турбинами и ветряными турбинами является скорость. По словам команды из Мейо, систему можно собрать примерно за 24 часа. Она не требует дорогостоящего фундамента, что значительно упрощает доставку возобновляемой энергии в места, недоступные для турбин или электросетей.

Ранее писали, что сотрудники Делфтского технологического университета, разработал аккумуляторную систему Kitepower Hawk на основе воздушного змея. Ее впервые развернули в Нидерландах, а вскоре команда отделилась и основала отдельную компанию.

Компания SkySails Power GmbH использует воздушного змея для добычи энергии подобным образом. Их система с 750-метровым "парашютом" вырабатывает около 400 мегаватт-часов в год и может питать до 400 домов.