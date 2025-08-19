Новый источник энергии: 750-метровый воздушный змей обеспечивает электричеством Землю

В последнее десятилетие охота за новыми источниками возобновляемой энергии начала выходить за пределы земли и мелководья. И хотя есть солнечные панели на крышах и даже на дронах, на открытом воздухе разворачивается новая гонка.

Ветер везде разный. У земли он изменчив — медленнее, порывистее. Но на высоте он стабилизируется, нагнетается сильнее и ускоряет поток. Вот почему обычные турбины столь высоки, но все же недостаточно. Проблему решает 750-метровый воздушный змей, который парит в воздухе, описывая восьмерки, чтобы выжать из ветра максимальную силу, пишет ecoticias.com.

Трос разматывается, вращая генератор, находящийся на земле. Когда он достигает полного растяжения, часть выработанной электроэнергии возвращается обратно, и все начинается снова.

"Принцип работы похож на игрушечный йо-йо", — говорит Стефан Враге, основатель SkySails Power GmbH, описывая устройство.

Такие воздушные системы можно устанавливать в местах, где непрактично использовать стационарные турбины. Они также мобильны, легче и быстрее устанавливаются, по сравнению с ветряками. Например, на Маврикии такая установка вырабатывает около 400 мегаватт-часов в год, чего достаточно для обеспечения электроэнергией от 200 до 400 домов.

Некоторые преимущества воздушной ветроэнергетики нового типа включают:

Мобильность: можно быстро транспортировать и устанавливать.

Легкие и прочные материалы: кабель из пластикового волокна в 10 раз легче стального, но при этом обладает такой же прочностью.

Быстрая установка: не требует построения фундамента.

Меньшее физическое воздействие на землю: подходит для мест с экологическими ограничениями.

Германия уже наметила около 4000 потенциальных мест для воздушных ветроэнергетических технологий, большинство из которых непригодны для установки традиционных турбин. Сейчас ставка делается на масштабные и интеллектуальные решения — более точное управление, большую мощность за цикл полета. В настоящее время в центре внимания островные государства и территории: Тайвань, Филиппины, Французская Полинезия и Маврикий — все это испытательные полигоны.

