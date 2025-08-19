Нове джерело енергії: 750-метровий повітряний змій забезпечує електрикою Землю

В останнє десятиліття полювання за новими джерелами відновлюваної енергії почало виходити за межі землі та мілководдя. І хоча є сонячні панелі на дахах і навіть на дронах, на відкритому повітрі розгортається нова гонка.

Вітер скрізь різний. Біля землі він мінливий — повільніший, поривчастіший. Але на висоті він стабілізується, нагнітається сильніше і прискорює потік. Ось чому звичайні турбіни настільки високі, але все ж недостатньо. Проблему вирішує 750-метровий повітряний змій, який ширяє в повітрі, описуючи вісімки, щоб вичавити з вітру максимальну силу, пише ecoticias.com.

Трос розмотується, обертаючи генератор, що знаходиться на землі. Коли він досягає повного розтягування, частина виробленої електроенергії повертається назад, і все починається знову.

"Принцип роботи схожий на іграшковий йо-йо", — каже Стефан Враге, засновник SkySails Power GmbH, описуючи пристрій.

Такі повітряні системи можна встановлювати в місцях, де непрактично використовувати стаціонарні турбіни. Вони також мобільні, легше і швидше встановлюються, порівняно з вітряками. Наприклад, на Маврикії така установка виробляє близько 400 мегават-годин на рік, чого достатньо для забезпечення електроенергією від 200 до 400 будинків.

Деякі переваги повітряної вітроенергетики нового типу включають:

Мобільність: можна швидко транспортувати і встановлювати.

Легкі та міцні матеріали: кабель із пластикового волокна в 10 разів легший за сталевий, але водночас має таку саму міцність.

Швидке встановлення: не потребує побудови фундаменту.

Менший фізичний вплив на землю: підходить для місць з екологічними обмеженнями.

Німеччина вже намітила близько 4000 потенційних місць для повітряних вітроенергетичних технологій, більшість з яких непридатні для встановлення традиційних турбін. Наразі ставка робиться на масштабні та інтелектуальні рішення — більш точне управління, більшу потужність за цикл польоту. Наразі в центрі уваги острівні держави і території: Тайвань, Філіппіни, Французька Полінезія і Маврикій — усе це випробувальні полігони.

