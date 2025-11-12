Гігантський повітряний змій виробляє електрику в Ірландії: чим кращий за вітряні турбіни

Компанія Kitepower випробовує в Ірландії систему виробництва електроенергії за допомогою "повітряного змія" і вітру вже понад два роки і показала вражаючі результати.

Атлантичне узбережжя Смарагдового острова, зокрема, графство Мейо, вирізняється унікальним поєднанням інтенсивних і постійних вітрів, низької щільності населення і великих відкритих торфовищ, що зробило його ідеальним місцем для тестів. Подробиці стали відомі порталу Moeveglobal.

Під кінець 2023 року Kitepower, енергетична компанія RWE і рада графства Мейо за підтримки Європейського союзу запустили незвичайний проєкт відновлюваної енергетики. Система продемонструвала вихідну потужність близько 30 кВт на одного повітряного змія і повний заряд акумуляторів ємністю 336 кВт*год.

Гігантський повітряний змій площею близько 60 квадратних метрів піднімається на висоту понад 400 метрів (для порівняння, Ейфелева вежа має висоту близько 300 метрів) і починає описувати в небі вісімки, щоб збільшити тягу. Такий рух обертає барабан, який перетворює механічну енергію на електрику, що накопичується в акумуляторах.

Відео дня

Змій ловить бічний вітер, що збільшує як підйомну, так і тягову силу. Під час фази тяги трос розмотується і тягне за собою обертовий барабан, чим запускає генератор на наземній станції.

Коли змій віддаляється на максимально дозволену відстань, система знімає натяг крила і змушує повернутися до стартової точки. Так починається фаза відновлення, коли трос змотується назад, використовуючи лише частину енергії, виробленої під час фази тяги.

Чиста різниця між цими двома фазами являє собою кількість виробленої електроенергії. В ірландських тестах типовий цикл складається з 80 секунд тяги і 20 секунд відновлення, а політ автоматично контролюється наземною станцією.

Фахівці, які проводять випробування, підкреслюють простоту технології та можливість працювати на більшій висоті, ніж звичайна вітряна турбіна. Це дає змогу ловити сильніші та стабільніші повітряні потоки.

Вироблення енергії на одиницю встановленого матеріалу потенційно вище, ніж у традиційних турбін, що вимагають великої кількості сталі та бетону. Уся наземна станція Kitepower поміщається в стандартний контейнер, а змій і його блок управління разом важать лише кілька десятків кілограмів, тому її легше перевозити й запускати.

Ще однією перевагою порівняно з традиційними турбінами та вітряними турбінами є швидкість. За словами команди з Мейо, систему можна зібрати приблизно за 24 години. Вона не потребує дорогого фундаменту, що значно спрощує доставку відновлюваної енергії в місця, недоступні для турбін або електромереж.

Раніше писали, що співробітники Делфтського технологічного університету розробили акумуляторну систему Kitepower Hawk на основі повітряного змія. Її вперше розгорнули в Нідерландах, а незабаром команда відокремилася і заснувала окрему компанію.

Компанія SkySails Power GmbH використовує повітряного змія для видобутку енергії подібним чином. Їхня система з 750-метровим "парашутом" виробляє близько 400 мегават-годин на рік і може живити до 400 будинків.