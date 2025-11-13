Повітряний змій, що виробляє енергію: в Китаї показали незвичайний генератор (відео)

В автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю пройшли успішні випробування найбільшого у світі повітряного змія, здатного генерувати електроенергію.

Повітряний змій може використовувати енергію вітру на висоті понад 300 метрів і передавати її на землю за допомогою троса, який приводить в дію генератор для виробництва електроенергії. Про це пише Global Times.

Випробування повітряного змія для генерації енергії

Повідомляється, що в ході останнього випробування було проведено як розгортання, так і складання повітряного змія площею 5000 квадратних метрів та двох повітряних зміїв площею 1200 квадратних метрів.

Як зазначають у виданні, висотна вітрова енергетика наразі вважається неосвоєною сферою. Вона пропонує значно більший потенціал, ніж традиційні вітрогенератори, завдяки вищим швидкостям вітру, стабільним напрямкам та більшій щільності енергії.

Згаданий китайський повітряний змій був розроблений у рамках національної програми, яку очолює China Energy Engineering Corp.

Нагадаємо, компанія Kitepower випробовує в Ірландії систему виробництва електроенергії на основі повітряного змія вже понад два роки.

Фокус також повідомляв, що у Німеччині встановили вітряну турбіну SkySails Power, оснащену повітряним змієм площею 120 квадратних метрів.