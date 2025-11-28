Електроенергія з руху: інженери створили новий генератор, який перевершив аналоги

Дослідники з Великої Британії розробили високоефективний п'єзоелектричний матеріал, який перетворює фізичний рух на електрику без використання токсичних матеріалів.

Команда вчених розробила м'який гібридний матеріал, який є одночасно міцним і надзвичайно чутливим до руху, що за своїми характеристиками не поступається традиційній технології. Про це йдеться на офіційному сайті Бірмінгемського університету.

Промисловий стандарт передбачає використання цирконату титанату свинцю (PZT), що містить близько 60 % свинцю і вимагає обробки при температурі до 1000 °C. Своєю чергою новий матеріал на основі йодиду вісмуту має низьку токсичність, простіший у виробництві і може бути синтезований при кімнатній температурі.

Ці властивості роблять його перспективним претендентом на використання в наступному поколінні п'єзоелектричних технологій, що застосовуються в медичних імплантатах, гнучкій електроніці та споживчих пристроях.

Як пояснюють у виданні, п'єзоелектричні матеріали реагують на тиск, генеруючи електричний заряд при згинанні, скручуванні чи стисканні. Вони також здатні деформуватися під впливом електричного поля

"Завдяки характеристикам, порівнянним з комерційними п'єзоелектричними матеріалами, але виготовленим з нетоксичного вісмуту, це відкриття є новим шляхом до екологічно відповідальних технологій, які можуть живити датчики, медичні імплантати та гнучку електроніку майбутнього", — сказав доктор Домінік Кубіцький з Бірмінгемського університету.

