Российский газ больше не нужен: в Европе тестируют новый источник энергии для городов (видео)

В Германии строят квартал, который будет полностью отапливаться речными тепловыми насосами. Эта технология работает на электроэнергии и направляет естественное тепло водоемов на обогрев домов.

Речные тепловые насосы сейчас тестируют в Бремене, что на севере Германии. Когда-то там был порт, а сейчас разворачивается одна из крупнейших строительных площадок Европы. Об этом говорится в сюжете Deutsche Welle.

В Бремене тестируют речные тепловые насосы в реке

Идея проекта принадлежит инженеру Клаусу Майеру. Его компания WPD является крупнейшим оператором ветропарков в Европе, а сейчас он инвестирует в новую технологию — крупномасштабные тепловые насосы для жилого района.

"Именно потому, что я пришел из области ветроэнергетики, я имею другой взгляд на тепло. Если мы производим тепло из электричества через тепловые насосы, то делаем это разумно, реагируя на условия производства солнечной и ветровой энергии", — сказал Майер.

Как объясняется в сюжете, тепловые насосы могут использовать естественное тепло воздуха, почвы или воды, но принцип их работы всегда один. Тепло через обменник передается к хладагенту, который имеет низкую температуру кипения и быстро испаряется. Далее пар сжимается в компрессоре, после чего нагретый пар отдает тепло системе отопления.

Если вода недостаточно горячая, ее догревают дополнительной энергией, а для поддержания цикла работы сам насос нуждается в токе. Зеленый ток для насосов квартал получает по выгодной цене с биржи электроэнергии, а воду берут прямо из реки Везер. Температура речной воды всегда выше температуры окружающей среды.

Стоимость одного теплового насоса в Бремене — 19 миллионов евро. Такой насос уже используется местным отелем для отопления и охлаждения номеров, а также для обеспечения гостей горячей водой. По словам директора отеля Бабетте Кирхгофф, это дешевле, чем централизованное отопление в Германии.

"Это очень хорошо для нас. Мы не зависим от ископаемых источников энергии", — сказала Кирхгофф.

