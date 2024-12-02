Самый большой в мире тепловой насос мощностью 70 МВт обеспечит энергией 25 000 домов

Для обеспечения бесперебойной поставки возобновляемой энергии используется котел мощностью 60 МВт, работающий на древесной щепе, полученной из экологически чистых источников.

Швейцарская компания MAN Energy Solutions ввела в эксплуатацию самый большой в мире тепловой насос на морской воде, работающий на CO2 в порту Эсбьерг в Дании. Об этом пишет Interesting Engineering.

Эта технология представляет собой шаг на пути к декарбонизации отопительной инфраструктуры и служит примером для городов, стремящихся снизить свое воздействие на окружающую среду.

Тепловой насос мощностью 70 МВт является ключевым компонентом более широкой стратегии по отказу от зависимости от ископаемого топлива. Новаторская установка использует возобновляемую энергию, извлекая тепло из морской воды и близлежащих ветряных электростанций для обеспечения отопления 25 000 домов. Как сообщает MAN Energy, эта технология может стать хорошим вариантом для других населенных пунктов, изучающих решения в области отопления.

На объекте установлен котел мощностью 60 МВт, работающий на щепе из экологически чистой древесины, что обеспечивает бесперебойную поставку возобновляемой энергии. Электрокотельная установка мощностью 40 МВт дополнительно повышает устойчивость системы, справляясь с пиковым спросом и обеспечивая резервную теплопроизводительность.

Использование CO2 в качестве хладагента в тепловом насосе еще раз подчеркивает приверженность проекта принципам экологической ответственности. Хладагент CO2 представляет собой более безопасную и устойчивую альтернативу традиционным хладагентам.

Помимо своих экологических преимуществ, система разработана для эффективности и стабильности сети. Ее возможности позволяют ей подстраиваться под изменения спроса на энергию. Такое динамическое взаимодействие между различными источниками энергии обеспечивает надежную и отказоустойчивую систему отопления.

Инновационная система теплового насоса оснащена двумя безмасляными герметичными мотор-компрессорными агрегатами HOFIM, разработанными компанией MAN Energy Solutions в Цюрихе, Швейцария.

Кроме того, система оснащена средствами удаленного мониторинга, анализа данных и диагностики, что обеспечивает оптимальную производительность и эффективность.

Напомним, финский стартап Polar Night Energy строит в муниципалитете Порнайнен систему хранения тепловой энергии на 100 МВт*ч, которая в качестве среды хранения использует дробленый тальковый камень, являющийся побочным продуктом производства каминов.