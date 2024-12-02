Найбільший у світі тепловий насос потужністю 70 МВт забезпечить енергією 25 000 будинків

Для забезпечення безперебійного постачання відновлюваної енергії використовується котел потужністю 60 МВт, що працює на деревній трісці, отриманій з екологічно чистих джерел.

Швейцарська компанія MAN Energy Solutions ввела в експлуатацію найбільший у світі тепловий насос на морській воді, що працює на CO2, у порту Есбйорг у Данії. Про це пише Interesting Engineering.

Ця технологія є кроком на шляху до декарбонізації опалювальної інфраструктури і слугує прикладом для міст, які прагнуть знизити свій вплив на навколишнє середовище.

Тепловий насос потужністю 70 МВт є ключовим компонентом ширшої стратегії щодо подолання залежності від викопного палива. Новаторська установка використовує поновлювану енергію, витягаючи тепло з морської води і прилеглих вітряних електростанцій для забезпечення опалення 25 000 будинків. Як повідомляє MAN Energy, ця технологія може стати гарним варіантом для інших населених пунктів, які вивчають рішення в галузі опалення.

На об'єкті встановлено котел потужністю 60 МВт, що працює на трісці з екологічно чистої деревини, що забезпечує безперебійне постачання відновлюваної енергії. Електрокотельна установка потужністю 40 МВт додатково підвищує стійкість системи, справляючись з піковим попитом і забезпечуючи резервну теплопродуктивність.

Використання CO2 як холодоагенту в тепловому насосі ще раз підтверджує прихильність проєкту принципам екологічної відповідальності. Холодоагент CO2 являє собою більш безпечну і стійку альтернативу традиційним холодоагентам.

Крім своїх екологічних переваг, система розроблена для ефективності та стабільності мережі. Її можливості дозволяють їй підлаштовуватися під зміни попиту на енергію. Така динамічна взаємодія між різними джерелами енергії забезпечує надійну та відмовостійку систему опалення.

Інноваційна система теплового насоса оснащена двома безмасляними герметичними мотор-компресорними агрегатами HOFIM, розробленими компанією MAN Energy Solutions у Цюріху, Швейцарія.

Крім того, система оснащена засобами віддаленого моніторингу, аналізу даних і діагностики, що забезпечує оптимальну продуктивність і ефективність.

Нагадаємо, фінський стартап Polar Night Energy будує в муніципалітеті Порнайнен систему зберігання теплової енергії на 100 МВт*год, яка як середовище зберігання використовує подрібнений тальковий камінь, що є побічним продуктом виробництва камінів.