Російський газ більше не потібен: в Європі тестують нове джерело енергії для міст (відео)

У Німеччині будують квартал, який буде повністю опалюватися річковими тепловими насосами. Ця технологія працює на електроенергії та направляє природне тепло водойм на обігрів будинків.

Річкові теплові насоси наразі тестують у Бремені, що на півночі Німеччини. Колись там був порт, а зараз розгортається один із найбільших будівельних майданчиків Європи. Про це йдеться в сюжеті Deutsche Welle.

У Бремені тестують річкові теплові насоси

Ідея проєкту належить інженеру Клаусу Маєру. Його компанія WPD є найбільшим оператором вітропарків у Європі, а нині він інвестує у нову технологію — великомасштабні теплові насоси для житлового району.

"Саме тому, що я прийшов з галузі вітроенергетики, я маю інший погляд на тепло. Якщо ми виробляємо тепло з електрики через теплові насоси, то робимо це розумно, реагуючи на умови виробництва сонячної та вітрової енергії", — сказав Маєр.

Як пояснюється у сюжеті, теплові насоси можуть використовувати природне тепло повітря, ґрунту або води, але принцип їхньої роботи завжди один. Тепло через обмінник передається до холодоагенту, який має низьку температуру кипіння та швидко випаровується. Далі пар стискається у компресорі, після чого нагріта пара віддає тепло системі опалення.

Якщо вода недостатньо гаряча, її догрівають додатковою енергією, а для підтримки циклу роботи сам насос потребує струму. Зелений струм для насосів квартал отримує за вигідною ціною з біржі електроенергії, а воду беруть просто з річки Везер. Температура річкової води завжди вища за температуру довкілля.

Вартість одного теплового насоса у Бремені — 19 мільйонів євро. Такий насос вже використовується місцевим готелем для опалення та охолодження номерів, а також для забезпечення гостей гарячою водою. За словами директорки готелю Бабетте Кірхгофф, це дешевше, ніж централізоване опалення в Німеччині.

"Це дуже добре для нас. Ми не залежимо від викопних джерел енергії", — сказала Кірхгофф.

