Лучшие смартфоны начала 2026 года: мощный Xiaomi, "повербанк" Honor, новинки Motorola (фото)

Производители смартфонов задают интересные тренды в 2026 году: сверхъемкие аккумуляторы, тонкие корпуса, игровые функции.

Фокус собрал пятерку самых впечатляющих новинок, которые уже поступили в продажу или готовятся к выходу.

Honor Power 2

Смартфон удивляет большой батареей, при этом не занимая много места. Инженерам удалось вместить кремний-углеродный аккумулятор емкостью 10 080 мАч в устройство толщиной всего 7,98 мм. Гаджет оснащен ярким AMOLED-экраном на 8000 нит с частотой обновления 120 Гц и безопасным для глаз ШИМ-затемнением. За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 8500 Elite, набирающий 2,4 млн баллов в AnTuTu. Смартфон полностью защищен от воды и пыли (IP69K), поддерживает зарядку 80 Вт и может работать как повербанк, заряжая другие устройства с мощностью 27 Вт.

Цена: от $387 (12/256 ГБ).

Honor Power 2 и Redmi Turbo 5 Max Фото: YouTube

Redmi Turbo 5 Max

Рекордсмен бренда по автономности получил батарею на 9000 мАч, обеспечивающую более 11 часов активного экрана, при этом толщина корпуса составляет 8,15 мм. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Dimensity 9500s, лишенного энергоэффективных ядер ради максимальной мощности. Дисалей OLED выдает яркость до 3500 нит. Важным преимуществом стала поддержка сверхбыстрой зарядки на 100 Вт, а также полная защита корпуса по стандарту IP69K. Камера представлена модулем на 50 Мп с сенсором Light Fusion 600.

Цена: от $359 (12/256 ГБ).

Red Magic 11 Air

Самый тонкий игровой флагман на рынке (7,85 мм) с кулером для активного охлаждения. Смартфон сохранил фирменный прозрачный дизайн и получил экран без вырезов — фронтальная камера спрятана под матрицей. Внутри установлен предтоповый Snapdragon 8 Elite в паре с игровым чипом Redcore R4. Батарея на 7000 мАч заряжается от блока на 120 Вт и поддерживает питание в обход аккумулятора во время игр. Для геймеров предусмотрены сенсорные триггеры на торцах с частотой опроса 520 Гц.

Цена: от $530 (12/256 ГБ).

Motorola Razr Fold и Motorola Signature Фото: Motorola

Motorola Razr Fold

Первый складной смартфон бренда в формате "книжка". Внешний экран имеет диагональ 6,56 дюйма, а внутренний гибкий дисплей на 8,1 дюйма превращает устройство в мини-планшет с поддержкой стилуса. Главная особенность — мощный набор камер, нетипичный для раскладушек: три модуля по 50 Мп, включая перископ с 3-кратным оптическим зумом. Устройство умеет снимать видео в формате Dolby Vision. Цена пока не объявлена.

Motorola Signature

Премиальный моноблок с защитой по военному стандарту MIL-STD-810H и максимальной влагозащитой IP69. Тонкий корпус (6,99 мм) скрывает мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 5 с охлаждением на жидком металле. Экран Extreme AMOLED поддерживает рекордную частоту 165 Гц и яркость 6200 нит. Фотовозможности обеспечивает квадрокамера с четырьмя сенсорами по 50 Мп, включая зум-объектив. За автономность отвечает батарея на 5200 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Производитель обещает 7 лет обновлений Android.

Цена: от €999.

